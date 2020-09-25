【腕錶功能】月相顯示農曆月亮圓缺　深得華人歡心成最受歡迎之選

在眾多高級腕錶複雜功能裡頭，有一個功能是特別受華人歡迎的，這就是月相。可能由於華人對於農曆的注重，因此可以呈現月亮圓缺的功能，對於西方人來說就只是外觀漂亮，但對於華人來說，卻更加添了實質作用。趁著中秋節就快來到，我們一起來欣賞幾款最新推出的月相腕錶吧。

A. Lange & Söhne朗格1815 ANNUAL CALENDAR年曆腕錶結合手動上鏈機芯、指針式日期、星期和月份顯示以及月相顯示。(圖片來源：A. Lange & Söhne)

A. Lange & Söhne朗格1815 ANNUAL CALENDAR年曆腕錶

結合手動上鏈機芯、指針式日期、星期和月份顯示以及月相顯示，1815 ANNUAL CALENDAR是第二款設有同名日曆功能的朗格腕錶。相比起2010年推出、附大日曆顯示的SAXONIA ANNUAL CALENDAR自動上鏈腕錶，新作品採用了手動上鏈機芯和指針式日期顯示。

兩個小錶盤的18K金指針與水平中心軸對齊，使日曆顯示清晰易讀。(圖片來源：A. Lange & Söhne)

顯示時間的藍鋼指針在經典銀白色錶盤上運轉，與黑色阿拉伯數字和外圈火車軌分鐘刻度形成鮮明對比。精準度長達122.6年的月相顯示，與6時位置的小秒盤相互融合。兩個小錶盤的18K金指針與水平中心軸對齊，使日曆顯示清晰易讀，左邊為日期顯示，月份則於右邊。由三月至一月，所有月份天數皆能準確顯示。裝置把二月設為30天，較實際時間為長，因此必須在3月1日手動校正時間。如腕錶已停動了一段較長時間，設於2時位置的按鈕可同時推進所有顯示，快速校正時間。另外，腕錶亦設有三枚隱藏式按鈕，讓佩戴者可獨立調校日期、月份和月相顯示。朗格更首度在日曆錶款中增設另一隱藏式按鈕，用於單獨推進日期顯示。

Jaeger-LeCoultre (積家) Rendez-Vous Moon High Jewellery約會系列高級珠寶月相腕錶可在972年內保持精準。(圖片來源：Jaeger-LeCoultre)

Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Moon High Jewellery 約會系列高級珠寶月相腕錶

積家大工坊的工藝大師以精湛技術和無限創意將星空的閃耀與月亮的浪漫以寶石鑲嵌藝術完美呈現。Rendez-Vous Moon High Jewellery約會系列高級珠寶月相腕錶以白金打造，錶身縈繞幽藍星海的深邃與瑩瑩明月的皎潔。錶盤上半部以寶石鑲砌技術，飾以長方形切割寶石。錶盤上的夜空是以雪花鑲嵌工藝錯落有致地鑲嵌藍寶石及鑽石，與錶耳及錶圈上的明亮式切割鑽石互相呼應。一枚富有神秘色彩的星形指標，更在錶盤上指示著下一次約會的時間，是實用功能與典雅風格的巧妙融合。

腕錶搭載的積家935型自動上鏈機械機芯具備40小時動力儲存以及月相顯示，更具備極高的精準度。傳統的月相功能每隔兩年半便會出現一天誤差，但這款約會系列高級珠寶月相腕錶卻可在972年內保持精準，相當厲害。

ZENITH Elite Moonphase 40.5mm男裝款裝配Elite 692型超薄機芯。(圖片來源：ZENITH)

ZENITH Elite Moonphase玫瑰金情侶腕錶

ZENITH早前為七夕節特別給我們帶來一對Elite Moonphase玫瑰金情侶腕錶。其中男裝款式為40.5毫米，而女裝則是36毫米。銀白色錶盤的太陽紋圖案凸顯了月亮的浪漫情調。在太陽紋錶盤的下半部，深藍色刻度圈與月相盤的色調同出一轍，營造出金色月亮及閃爍星辰的放大效果，並在9時位置放置小秒針錶盤。

Elite Moonphase 40.5mm的男裝款上裝配有一枚Elite 692型超薄機芯，錶冠調節式月相顯示具有停秒機制，機芯振頻為每小時28,800次，並有至少48小時動力儲備，及約50米的防水深度。