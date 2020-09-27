【腕錶之色】橙色腕錶不一定只適合撞色　品味穿搭配襯更顯精神

如果你問甚麼顏色的腕錶最考驗你襯衫的功力，橙色必定是數一數二。橙色本身的明亮搶眼，基本上與低調絕緣。不少時裝專家可能會跟你說，橙色腕錶的活潑程度之高，很難讓你將之聯繫到西裝正裝之上，所以你很易就會有個想法認為橙色只能配休閒服飾。

當然，你可以直接選擇同色系的服裝去作Tone on tone編排，即使是西裝也可以是黎青龍醫生喜歡的那種鮮艷搶眼，但這種做法只不過是第一級也是最簡單直接的玩法，考驗的也包括你的膽量與搶盡全世界鋒頭的決心。

事實上要配襯橙色的話，海軍藍、粉藍色，或者卡其色都可以是好拍檔。如果你嫌粉藍色都屬誇張，海軍藍與卡其色或者就是橙色錶的最佳歸宿。即使是以西裝款式出現，海軍藍色和卡其色布料的西裝原本就可以給人一種明亮的感覺，如果再於腕上加上一枚橙色錶作點綴，那就更加精神，可讓你自信的一面完全展露的同時，也不會有一種誇張的喜感。

想試一試這種配搭，以下介紹三款最新推出的橙色腕錶，看看是否合你心意。

Carl F. Bucherer全新Patravi TravelTec三地時間計時腕錶以鮮明色調展現季節之美。(圖片來源：Carl F. Bucherer)

Carl F. Bucherer全新Patravi TravelTec三地時間計時腕錶

以鮮明色調展現季節之美，三地時間顯示與精準計時功能不單實用，而且擁有瑞士官方天文台認證(COSC)，精密準確。

精鋼錶殼直徑46.6毫米，裝配兩個累積計時器、小秒針、日期顯示、中置時針及分針。日期顯示方式尤其特別，在凸透鏡放大鏡下，日期圈環內的數字看似隱形，直至白色背景出現在視窗才看可見日期。腕錶更配以錶盤顏色相襯的橡膠錶帶。

Bell & Ross BR 03-92 DIVER ORANGE潛水腕錶鑲飾金屬時標及鏤通指針皆含有白色Superluminova夜光物料，黑暗環境無礙其易讀性。(圖片來源：Bell & Ross)

Bell & Ross BR 03-92 DIVER ORANGE潛水腕錶

配上全新橙色錶盤的BR 03-92 DIVER ORANGE潛水腕錶是BR 03-92 DIVER Black Steel的變奏，只限量製作250枚。設計靈感來自七十年代面世的專業潛水時計，既有當年潛水錶風範，配上品牌經典方形錶殼加添當代氣質。鑲飾金屬時標及鏤通指針皆含有白色Superluminova夜光物料，黑暗環境無礙其易讀性，此外橙色錶盤與白色時標，黑色指針及錶圈對比強烈，同樣提升易讀程度。此新型號防水達300米，裝配精確可靠的瑞士自動上鏈機芯，性能符合ISO 6425國際認可標準。

腕錶亦有黑色錶帶予選擇。(圖片來源：Bell & Ross)

HYT FLOW腕錶

將機械製錶工藝推向嶄新時代，在FLOW腕錶上，一個出奇不意的創意是：機械元件取代電子元件成為光芒催化劑，一種全新專利裝置能夠根據要求提供照明。HYT的FLOW腕錶的特別之處，是只要輕按一個按鈕，特別研製的微型發電機就會將儲存的能量傳遞出去，從而開啟在位置選擇上頗費心思的LED燈。之後，鮮明可見的光線沿整個錶盤漸漸鋪灑開來。

HYT FLOW腕錶突出的造型配上鮮艷的錶帶最為合襯。(圖片來源：HYT)

FLOW腕錶分為兩種版本，其中一個版本的錶盤上設有一個頂拱結構，上面鑲嵌73顆狹長形切割、總重達1.7克拉的鑽石。另外一個版本通過尺寸精准的錐形旋渦造型主打無限理念。