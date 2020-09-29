【Omega】結合鉭金屬、鈦金屬與18K Sedna金　年度潛水錶大作登場

在潛水錶界別中，有力挑戰最強皇者寶座的牌子，一定要數Omega。品牌在今年推出了一枚重磅的大師之作，身上集合了三大頂級物料，不止奢華矜貴，而且當中牽涉的技術，更擁有業界難以望其項背的標準。

Omega Seamaster 300米計時潛水腕錶是品牌一枚重磅大師之作。（圖片來源：Omega）

這枚全新的Seamaster 300米計時潛水腕錶，所結合的三種頂級物料分別為黃金、鈦金屬及鉭金屬。回溯Omega首次採用鉭金屬製作腕錶已經是1993年的事，腕錶面世後迅即在Seamaster設計史上佔一席位。

鉭金屬的部份可見於錶圈底部及錶鏈中間的鏈節部分。（圖片來源：Omega）

鉭金屬之所以比黃金更為稀有，是因為其擁有比鋼更為堅硬並具有極高的防侵蝕功能。其金屬特有的惰性特質使它成為鉑金的另一名貴替代品。深沉、濃厚、柔韌，並具有高導電及導熱功能，令這種物料極難處理，亦因而在腕錶界中甚少採用。鉭金屬的另一個獨特之處，是其天然的藍灰色調，放到腕錶上能跟其他名貴物料營造出微妙的對比效果。

藍寶石水晶底蓋上以鐳射蝕刻技術及白色亮光漆製作Omega Seamaster海馬標誌。（圖片來源：Omega）

這款Omega 44mm直徑Master Chronometer腕錶屬編號款式，以二級鈦金屬及18K Sedna 金和鉭金屬製成，而鉭金屬的部份可見於錶圈底部及錶鏈中間的鏈節部分。

腕錶的18K Sedna 金錶圈上飾有以鐳射蝕刻技術製作而成的潛水刻度，光面藍色陶瓷錶面則設有鐳射技術鐫刻的波浪紋理。（圖片來源：Omega）

腕錶的18K Sedna 金錶圈上飾有以鐳射蝕刻技術製作而成的潛水刻度，光面藍色陶瓷ZrO2錶面則設有鐳射技術鐫刻的波浪紋理、置於6時位置的日曆窗、以及綴上18K Sedna 金外圈的小錶盤。錶殼側旁鑲有18K Sedna 金小牌子，上面刻有腕錶的獨立編號。

錶殼側旁鑲有18K Sedna 金小牌子，上面刻有腕錶的獨立編號。（圖片來源：Omega）

翻轉腕錶，可看見藍寶石水晶底蓋上以鐳射蝕刻技術及白色亮光漆製作的Omega Seamaster海馬標誌。透過這底蓋，可清楚欣賞獲瑞士聯邦計量科學研究所(METAS)認證的Omega Co-Axial Master Chronometer 9900機芯。

特製錶盒以防水密室風格設計。（圖片來源：Omega）

為方便喜歡挑戰海洋的冒險家，系列錶帶均設有Omega專利的可延長伸縮齒桿式摺疊扣，並備有300米防水功能。