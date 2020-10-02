【Panerai】多款全新腕錶登場　技術、設計與材質全面大躍進

當今年不少品牌都採取保守政策的時候，Panerai卻沒有停止過步伐，最近連續推出多款話題新作。第一枚要介紹的，是Luminor Marina Specchio Blu - 44mm腕錶。

Luminor Marina Specchio Blu - 44毫米腕錶承襲著名的三明治錶盤。（圖片來源：Panerai）

Luminor Marina Specchio Blu - 44毫米腕錶

Luminor Marina本身就是品牌的傳奇系列之一，Panerai這次透過全新金屬鍊帶錶款重新詮釋系列精神。鍊帶設計以Luminor系列錶殼特有的錶冠護橋為靈感，加上特殊結構設計減少兩側所需的螺絲數量，催生出嶄新外觀。承襲Panerai於1930年代後期發明的三明治錶盤，時標與指針也同樣致敬品牌傳統，覆以Super-LumiNova夜光塗層。腕錶搭載的P.9010機芯完全由Panerai瑞士諾沙泰爾（Neuchâtel）製錶廠設計與研發，最大特色是可快速調校走時並同步調整日期。

鍊帶設計以Luminor系列錶殼特有的錶冠護橋為靈感，加上特殊結構設計減少兩側所需的螺絲數量。（圖片來源：Panerai）

Luminor Luna Rossa GMT - 42毫米腕錶

美洲杯帆船賽其中一隊精英船隊Luna Rossa正是由Panerai擔任官方贊助商，而錶廠最近就特意為他們推出了這枚代表意大利卓越工藝的腕錶作品。

Luna Rossa船隊AC75帆船的船體和水翼皆以碳纖維製成，Panerai從中取材，精心創製出Scafotech這種創新且可持續的複合材質。

Scafotech經歷回收再生，再經鍛造成為一種高科技聚合物，被應用在錶盤上。其紋理斑駁多樣，從而賦予每個錶盤獨特的外觀。以Carbotech碳纖維製成的錶圈，也具有同樣特性。這種先進材質由Panerai創意工坊開發製造，讓腕錶能夠適應極端條件。

Luminor Luna Rossa GMT - 42毫米腕錶用上精心創製出的Scafotech複合材質。（圖片來源：Panerai）

Submersible Azzurro–42毫米專業潛水腕錶

Panerai最初的成功是憑藉其在專業潛水腕錶領域的精湛技術，這次品牌回歸本源，推出全新專業潛水儀器Submersible Azzurro腕錶，僅限量發行500枚。

融合優異性能、創新材質與專業技術於一體的全新Submersible系列腕錶兼具設計美感與功能性，錶圈鑲嵌藍色陶瓷錶圈。腕錶滿足Panerai嚴苛的技術標準，配備單向旋轉錶圈、旋入式錶背以及標誌性的錶冠護橋裝置，可抵禦極端壓力。所搭載的P.900機芯，則完全由Panerai諾沙泰爾製錶廠自主設計及研發。

Submersible Azzurro–42毫米專業潛水腕錶錶圈為藍色陶瓷。（圖片來源：Panerai）

隨錶附有皮帶及橡膠帶以供替換。（圖片來源：Panerai）

Submersible Goldtech - 44毫米專業潛水紅金腕錶

向來偏向簡約的Panerai打破慣例，首次結合兩種創新材質Panerai Goldtech紅金和Carbotech碳纖維，帶來全新Submersible專業潛水腕錶。腕錶錶殼採用Panerai Goldtech紅金製成，這一特殊合金採用了黃金及其他貴金屬，內含鉑金以及較高比例的銅，顏色鮮亮，不易氧化。腕錶面盤鑲嵌時標，錶面以太陽放射紋潤飾，此一設計在Submersible專業潛水腕錶系列中實為稀有。

至於以Carbotech碳纖維製作錶圈、錶冠和錶冠護橋鎖桿等功能性部件，物料由彼此交疊的碳纖維薄層定向交替排列，在溫控和高壓條件下與一種新型聚合物結合製成，構成另一種迷人面貌。