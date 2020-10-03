【Tudor】碧咸代言宣傳　年度重點Royal系列錶盤成最大特色

近年氣勢如虹的Tudor在自家機芯方面的成績，加上設計大膽創新，已經成為廣受錶迷喜愛的品牌之一。代言人碧咸最近亦親身上陣，夥拍Lady Gaga一同宣傳品牌今年的重點力作Royal系列。

碧咸為宣傳Tudor全新Royal系列又拿起他的足球來拍攝宣傳照。（圖片來源：Tudor）

Tudor首次使用Royal這名稱原是始於1950年代，而這次再次復興這一名號，為的是要突顯其腕錶的品質，及錶廠對系列的重視。新系列腕錶作品的特色在於其兼具了運動氣息與時尚的造型，設計的可塑性容許你可以配帶它去出席輕鬆或是隆重場合。

金鋼版永遠不會缺少捧場客，黑色錶面令整體氣氛更加高貴。（圖片來源：Tudor）

系列作品於瑞士製造的錶殼，是由整塊316L不銹鋼打造而成，配備旋入式上鏈錶冠及底蓋，確保佩戴時防水深度始終能達100米。內部機芯根據製錶業的嚴苛標準精細調校，錶盤及指針均由專業製錶匠在瑞士精製而成。五鏈節錶帶則以其獨特的設計、嚴謹的工藝和精巧的打磨，帶來流暢舒適的佩戴感。

鋼版配上寶藍色錶面非常百搭，襯衫輕而易舉。（圖片來源：Tudor）

講到設計細節，Royal系列也有其鮮明的獨特個性，坑紋外圈的磨光飾面與坑紋切割相互間隔非常醒目。系列腕錶配備一體式金屬錶帶，與錶殼融為一體。間隔鏈節精細磨光，外側鏈節及中間鏈節則以磨砂效果處理工藝精湛。

系列備有多個尺寸，較細的版本一樣有日期顯示。（圖片來源：Tudor）

微細處才顯心思，錶帶鏈節的錶面柔韌順滑，邊緣細節處理則貫徹了Tudor對佩戴舒適度的重視。除精鋼款，此系列還有間隔鏈節的黃金鋼錶帶，精巧的飾面效果各適其適。帝舵皇家系列腕錶共有四種尺寸可選，41毫米款搭載的機械機芯可同時顯示星期及日曆，尤其實用。

Lady Gaga也有份成為Royal的宣傳大使。（圖片來源：Tudor）

Royal系列的錶盤特色之處，是飾有別致的太陽放射紋圖案。黑色、銀色、香檳色或藍色盤面令該紋飾效果尤其出色。此外，Royal系列腕錶的錶盤均鑲有羅馬數字鐘點標記，而一同推出的鑲鑽珍珠母款式女裝腕錶，則可以讓你和伴侶找到最佳搭配。