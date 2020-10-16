十大名錶榜單｜為何沒有Omega及RICHARD MILLE？排名論手錶已過時

剛接觸高級手錶的人應該或多或少有去打聽過所謂的名錶品牌排行，因為如果對高級錶還沒有太清楚的概念的話，先從那些最具口碑、名氣最響的品牌追起肯定不會錯；有了名錶品牌榜單，彷彿就像手握一張地圖一樣，可以在錶店裡的茫茫錶海中找到心中那只「對的錶」。

看詳盡分析前先睇完整十大名錶榜單↓↓↓

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過去坊間曾流傳一份「十大名錶」的名單，由一到十名分別是Patek Philippe 柏德菲臘、Vacheron Constantin 江詩丹頓、AUDEMARS PIGUET 愛彼、Breguet 寶璣、IWC 萬國、PIAGET 伯爵、Cartier 卡地亞、Jaeger 積家、Rolex 勞力士、Girard Perregaux 芝柏等品牌，看起來這十個品牌的確都是有頭有臉的大品牌，不過若從現今市場的知名度來看，裡面的排名不免讓人感到疑惑是不是有點過時了，因為一些目前常聽到的知名品牌如Omega 歐米茄、A Lange & Sohne 朗格、Hublot 宇舶、RICHARD MILLE、Roger Dubuis 羅杰杜彼、Panerai 沛納海等都不在其中，難道他們都不算名錶品牌嗎？

首先要確認的，是上述的歐米茄、朗格、宇舶、RICHARD MILLE、羅杰杜彼、沛納海等都是名錶品牌無誤，再來要澄清的則是這份十大名錶名單的來由。

話說這份榜單最早是由香港已故的知名鐘錶作家鍾泳麟先生所創立，他在1990年代末期為了推廣瑞士錶工藝，在當時大中華區手錶收藏市場還處於起步階段的情況下，先一步確立十大名錶的概念，這對消費者認識高級製錶有淺顯易懂的加分效果，而且鍾泳麟先生並非依據自己的喜好或印象任意排列，他透過自己所創辦的鐘錶雜誌《名錶論壇》去調查各品牌的定位、市場規模以及人氣與買氣等相關元素，再多方參考其他鐘錶媒體、收藏家以及錶友的意見後，於2000年時提出目前江湖流傳的十大名錶榜單。

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然而20年過去了，這份榜單必然會受到時代變遷以及品牌之間起起落落所影響，而自鍾泳麟先生提出十大名錶排行榜之後，後續其實也還有不少鐘錶媒體依照類似的脈絡制訂出自己的十大名錶榜單，不過每家考量的條件不同，排出來的內容就會有各別差異，因此「十大名錶」在現今消費者對於高級製錶普遍認知有所提升、資訊傳播速度又快的年代已經是有些不合時宜的產物了，因為你如果用不同的標準來檢視（例如銷售額、產量、知名度等等）就會歸納出不一樣的十大品牌名單，所以過度執著在十大名錶的框架裡無疑是畫地自限的心態。

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回到前面提出的疑問，歐米茄、朗格、宇舶、RICHARD MILLE、羅杰杜彼、沛納海等這些今日如雷貫耳的手錶品牌，之所以並未列入十大名錶的名單裡，並非他們的產品不夠好，而是在20年前手錶市場的環境和現今不同。

以RICHARD MILLE為例，他們家在正宗十大名錶榜單推出時根本還沒創立，自然不可能被超前佈署放到這份名單中，至於其他品牌則是經過20年的發展，有些品牌的歷史雖相對不長，可是他們把握住機會靠著產品素質、創意與鮮明話題性等崛起成為消費者心中的名牌，而原本榜單裡有的品牌名氣尚存，只是影響力未必如20年前般舉足輕重，更何況手錶品牌實在太多了，不管自認用再客觀的角度去列出十個品牌，肯定還是會有遺珠出現，所以當年曾是許多人進入手錶收藏世界海上明燈的十大名錶榜單，如今已經漸漸失去討論意義，在這個百家爭鳴的時代，每個品牌都有自己的特色，硬要靠著榜單來區分品牌間的名氣大小，顯然已經是有點不合時宜的事了。

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：十大名錶怎沒有歐米茄、RM、沛納海等品牌？】