Rolex綠水鬼非唯一選擇　盤點勞力士以外10款2020年最矚目潛水錶

潛水錶在當今市場上的熱度不需多說，由超人氣王牌Rolex勞力士綠水鬼領軍，加上近年市場一面倒偏好運動風格手錶，使得特別強調防水功能的潛水錶因為簡單、實用、耐操等特質脫穎而出成為人們買錶的頭號選擇。

2020年各品牌依舊瞄準了潛水錶市場推出五花八門的新作，而在眾家潛水錶中有哪些作品是特別值得關注或討論度相對更高的呢？以下我們分別就「復刻」、「CP值」、「聯名」與「功能」等不同的角度收集共10款的潛水錶作品，2020年只要你戴上這10款中任何一款潛水錶，都能讓人一看就拍手叫好、替你做了一個好選擇而開心。

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「復刻」

MIDO Ocean Star Decompression Timer 1961

海洋之星減壓復刻1961限量錶展現出1960年代的設計風格，例如彩色面盤乃是用來計算減壓停留時間，這種設計在今日的潛水錶上已經很少看到。而手錶內部則是挹注當代最新科技，Caliber 80機芯可以提供80小時的充足動力，美度還替這款錶規劃了米蘭鍊帶、皮帶和織物錶帶可選。而錶款HK$9,200的定價其實也具有令人驚豔的高CP值。

不鏽鋼材質／Caliber 80自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水200米／錶徑40.5mm／限量1961隻／參考價：HK$9,200

SEIKO 1968 Professional Diver’s 300m復刻版 SBEX011

2020年SEIKO為了慶祝品牌首款潛水錶問世55週年，一口氣推出1965至1975這十年中最重要的指標性三款潛水錶復刻之作，1968這款潛水錶的兩大特色，包括防水性能達到300米，同時它還具備36,000次高震頻！錶冠至於4點方向的設計也很有辨識度，復刻版採用深藍色生動地詮釋潛入黑暗而神祕的海洋世界時，光線逐漸消逝的情境。

白鋼材質／8L55自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水300米／錶徑44.8mm／限量1,100隻／參考價：HK$54,800

TUDOR Black Bay Fifty-Eight

Black Bay系列過往多半都是黑面為主，近年則有出現金面的新選擇，加上先前出過的紅色、藍色錶圈甚至是紅藍雙色錶圈等，算算選擇還算頗多元。2020年帝舵別開生面新增藍色面盤款式其實並非新創意——品牌早在1960年代末期便已經首度製造出藍色面盤與錶圈的潛水錶，加上手錶本身具有的各種復古元素，使這款錶在顏值方面呈現相當討喜的設定。

不鏽鋼材質／MT5402自動上鍊機芯／時、分、秒顯示／藍寶石水晶鏡面／防水200米／錶徑39mm／參考價：HK$27,600（鍊帶）、HK$25,200（織紋錶帶或皮帶）

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「CP值」

BALL WATCH Roadmaster Marine GMT

波爾錶的Roadmaster Marine GMT 2020年再推出綠黑陶瓷錶圈新款，事實上2019年這款剛出百事圈時就引起了不少人關注，一來因為配色本身有話題，再來它也是兩地時間手錶中少見具備日期＋星期顯示的破格之作，加上雙向旋轉錶圈上的24小時刻度，使手錶能顯示出第三地時間也沒問題。如果再把品牌拿手的微型氣燈技術加上去，以及獲得瑞士天文台認證這些特點算進來，那麼手錶的規格對應它的價格真的讓人覺得很值得。

鈦金屬材質／RR1203-C自動上鍊機芯／時、分、秒、日期、星期顯示／兩地時間顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水200米／錶徑40mm／限量1000隻／參考價：HK$21,500

LONGINES HydroConquest

浪琴的HydroConquest深海征服者在2018年推出了規格強化——主要是換成陶瓷錶圈、並且精簡面盤設計的新改款，由於這系列本來就屬於比較好入手、又是知名品牌的實用潛水錶。2020年品牌乘勝追擊推出新色的HydroConquest，而且是系列之前沒出現過的軍綠色。綠浪鬼一共發行兩種版本——一種是卡其綠面盤版本，另一種是浪琴專賣店限定的亮綠色面盤版本，其中前者的定價以現今市場標準來看非常誘人，前幾年的詢問度已經很高，如今出了綠色新款，無疑又替消費者帶了更多甜蜜的選錶煩惱。

不鏽鋼材質／L888.3自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水300米／錶徑41mm／參考價：HK$13,000

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「聯名」

OMEGA 海馬Planet Ocean 600米第36屆美洲盃限量錶

隨著2021年國際知名帆船比賽——第36屆美洲盃的官方時計角色會交由歐米茄擔任，品牌先前也早一步推出雙方合作的聯名款式。海馬Planet Ocean 600米第36屆美洲盃限量錶設計融合許多與美洲盃相關的元素，如手錶整體配色其實就是受到賽事Logo的配色所啟發，藍、白、紅三色交替運用在手錶的錶圈、面盤與錶帶等細節上，而且分針夜光塗料也特別換上紅色，另外秒針末端平衡器也改成美洲盃的標誌，而錶款的白色陶瓷面盤在6點方向，更直接了當的印上”36th AMERICA’S CUP”字樣，展現出濃濃的主題收藏性。

不鏽鋼材質／8900自動上鍊機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水600米／錶徑43.5mm／限量2,021隻／參考價：HK$58,500

ORIS x Momotaro Jeans Divers Sixty-Five

2020年ORIS與日本高級牛仔褲品牌桃太郎Momotaro Jeans合作，發表半銅材質的Divers 65特別版，手錶亮點在於借重Momotaro Jeans的牛仔褲Know-how打造手錶專屬錶帶。其以靛藍牛仔布製作手錶錶帶，並堅持採用舊式織布機來編織，從錶帶上的織紋以及黃色縫線就可看出手工製作的細膩度；另外Momotaro Jeans人氣系列——「出陣」招牌的兩道白線設計在手錶上方錶帶中也如實再現，讓ORIS近年很受歡迎的65潛水錶多了一股休閒潮味。

不鏽鋼、青銅材質／733自動上鍊機芯／時、分、秒顯示／藍寶石水晶鏡面／防水100米／錶徑40mm／參考價：HK$16,000

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「功能」

CASIO Oceanus Cachalot OCW-P2000-1AJF

這款是CASIO Oceanus首款防水功能達到200米的突破之作，身為一個以海神為名的系列，2020年它的防水功能總算達到了與系列命名相符的水準。除了防水性的提升，手錶原本受人喜愛的優點還是保留著，例如它還是具備六局電波、藍芽連接等功能，就連在G-SHOCK手錶上比較常看到的LED背光也是第一次在Oceanus系列出現，是今年卡西歐特別受矚目的潛水錶。

鈦金屬材質／石英機芯／時、分、秒、日期顯示／藍寶石水晶鏡面／防水200米／錶徑48.5mm

CITIZEN Promaster CC5001-00W

CC5001-00W打著「首款能接收GPS衛星訊號的潛水錶」，言簡意賅地道出了它的設計亮點。而且這款錶還有可特色在於它的潛水模式是可以選擇的，每當佩戴者同時按下2點和4點方向的按把就會進入潛水模式，這時候手錶的GPS功能、接受訊號等相關功能都會暫停（不過走時系統還是照常運作）。而由於這款錶具備和知名旅遊網站聯名的淵源，因此它的面盤外圈世界時區環中有八個城市特別改成全球八大潛水聖地，完美呼應旅遊與潛水兩大主題。

鈦金屬材質／光動能機芯／時、分、秒、日期、星期顯示／防水200米／錶徑47mm／參考價：HK$10,000

TISSOT SeaStar 1000 Professional Limited Edition

海星系列原本三針是搭機械機芯、計時碼錶是搭石英機芯，不過這只限量新款首度改換新款自動機芯，雖然防水性能和既有的款式一樣為300米，但這次天梭導入新技術替手錶裝上了排氦閥裝置，讓手錶的防水能力更顯專業而令人放心。改換機械機芯以後，手錶面盤的格局也從下三眼調整為左三眼，不過這款錶台灣、香港目前還沒上市，有興趣的人可能要再多等等。

不鏽鋼材質／自動上鍊機芯／時、分、小秒、日期、星期顯示／計時碼錶功能／藍寶石水晶鏡面／防水300米／錶徑48mm

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：勞力士水鬼以外，2020最有話題10支潛水錶】