【Rolex】古董勞力士Daytona拍賣　GT40利曼賽計劃重要人物所擁有

古董勞力士腕錶總是令收藏家或錶迷趨之若騖，因為其升值能力有升無跌，當中以Submariner、Daytona及Explorer等運動腕錶最穩定，而這些放上拍賣場上的古董錶往往都伴隨著動人的故事。今回要說的就是Christie’s所舉辦的一場名為「Watches Online: Discovering Time」網上拍賣會上，帶來一隻由已故賽車傳奇人物Carroll Smith所擁有的Daytona，這場拍賣會由10月1日起舉行至13日，有興趣的朋友要把握時間，接著，我們就來看看關於這隻Daytona以及Carroll Smith的故事。

勞力士，蠔式宇宙計型迪通拿，型號6265，曾為傳奇賽車手Carroll Smith收藏並佩戴。另附：Carroll Smith兩本著作，1975年出版之《Prepare to Win》，以及1996年出版之《Drive to Win》。估價：150,000 – 200,000美元。（圖片來源：佳士得）

首先，這隻Daytona（ref. 6265）是由Cuddy Racing Team為紀念Carroll Smith對1973 SCCA L&M F5000冠軍系列賽中的付出而送贈後者的，擁有熊貓面錶盤、鋼質測速計錶圈，錶背底蓋也刻上名字，估價為150,000至200,000美元。Carroll不只是一位賽車手，更重要的身份是工程師，他與Carroll Shelby及Ford Motor Company促成GT40利曼（Le Mans）賽計劃，為人所津津樂道，而這件事蹟，就紀錄在去年電影《Ford v Ferrari》當中。

電影《Ford v Ferrari》海報

故事發生在1963年，賽車界的王者Ferrari需要更多的參賽資金，而美國汽車界大哥Ford正好想涉足耐力賽，於是Ford決定收購Ferrari，以兩者之力定必能稱霸賽車場，怎料後者最後還是不想將自主權放下就放棄了交易。這時候Ford就龍顏大怒，決定要在最嚴苛的利曼賽上擊潰對手，令其後悔。

電影《Ford v Ferrari》中的GT40複製品（圖片來源：Mecum）

為了備戰，Ford就著手研發瘋狂的「GT40」，但一開始就請外人來做，當時的星級團隊包括英國工程師Roy Lunn、麥拿侖車隊創立人Bruce McLaren等，GT40原型車在測試期間做出了時速200英里的驚人極速，可是卻出現了致命的穩定性問題，之後參加三大耐力賽皆不能完成賽事。這一刻，因心臟病而退居幕後的原賽車手Carroll Shelby就以工程師的身份加入並主導研發團隊，就展開了電影《Ford v Ferrari》的故事了，Carroll Shelby一角由Matt Damon飾演，而這個研發團隊的經理正正是Carroll Smith。Carroll Shelby曾經說過：「沒有這三個人Le Mans就不會贏。」其中一人指的就是Carroll Smith。

“Carroll Smith, Phil Remington and Homer Perry from Ford that coordinated it all, there wouldn’t have been a winner at Le Mans without those three people.” Carroll Shelby

轉手至Carroll Shelby之後，GT40就展開了勝利之路，但之前的經驗也是重中之中，之後的持續改良及輕量化、替換變速箱，以最大馬力475ps、1,000kg以下的重量，稱霸了1966年Daytona 24小時賽、Sebring 12小時賽與Le Mans 24小時耐力賽，成就出三冠王，但最經典一幕，還是在Le Mans包辦前三名，更刻意地三架車一同衝線，已經一雪被拒絕的前恥。

GT40在Le Mans包辦前三名，三架車一同衝線（網上圖片）

這隻Daytona的背後發掘出足以登上大銀幕的故事，同一拍賣會上，還有更多值得留意的古董Rolex腕錶：

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