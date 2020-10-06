積家︱奇異博士Benedict Cumberbatch代言　學校鈴聲水底響鬧腕錶

潛水錶不罕有，響鬧錶也不稀奇，但一隻即使你潛到水底還會響鬧提你時間的腕錶，就相當有趣而且實用。最得人驚的是，腕錶的響鬧鈴聲更是學校上堂鈴聲，試問還有誰會錯過時間？

Benedict Cumberbatch為腕錶拍攝宣傳片親身下海。

積家Jaeger-LeCoultre為介紹全新推出的Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕錶，特別找來演出《奇異博士》的著名演員Benedict Cumberbatch合作拍攝短片《In A Breath》，講述他冥想和潛水兩項自己長久練習的運動。

Benedict Cumberbatch所佩帶的Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕錶。

錶廠早在70年前就已經推出過Memovox響鬧機芯，而到了1950年代，當水肺潛水作為一項危險而富有挑戰性的軍事活動，專業潛水腕錶便成了這活動的其中一個重要工具。1959年積家首次推出一款能夠發出鳴響警告，提醒潛水者返回水面的Memovox響鬧自動上鏈機械機芯。及後，Memovox 極地響鬧腕錶於1968年面世，配備旋轉內錶圈和鬧鈴，而三層結構底蓋則可加強擴音效果。

Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕錶的聲響是學校鈴聲，非常經典。

Jaeger-LeCoultre Polaris系列潛水腕錶從這款經典潛水腕錶汲取靈感，推出兩款全新型號，結合完全符合ISO 6425標準的技術規格及當代運動美學，這兩款作品為積家Jaeger-LeCoultre Polaris系列響鬧潛水腕錶和Jaeger-LeCoultre Polaris系列日期顯示潛水腕錶。

錶背可以透視到機芯細節。

兩款新作均採用Jaeger-LeCoultre Polaris系列的42毫米錶殼，線條簡潔俐落，並配備水晶玻璃錶鏡，並採用交替的磨砂與拋光處理表面。Jaeger-LeCoultre Polaris系列潛水腕錶的錶殼防水深度為300米，是一款名副其實的高性能潛水腕錶。此外，用於調節內錶圈的旋入式錶冠增設了橙色安全環，以避免任何意外移動，並在錶冠沒有被完全旋緊時發揮提醒的作用。

同時推出的Polaris系列日期顯示潛水腕錶。

當中主打的Jaeger-LeCoultre Polaris系列響鬧潛水腕錶 Mariner Memovox腕錶搭載956型自動上鏈機械機芯，與積家首批自動上鏈鬧鈴腕錶機芯一脈相承。這款機芯於2008年推出，由錶廠工程師專為新一代響鬧腕錶重新設計。昔日的Memovox響鬧腕錶配備密封式底蓋，音簧固定其上，而全新Jaeger-LeCoultre Polaris系列潛水腕錶則採用透明藍寶石水晶底蓋，讓佩戴者欣賞音錘敲擊音簧時的形態。為此，積家需要重新設計報時機制，並將音簧固定於錶殼側面。鏤空金屬擺陀令精彩的報時過程清晰可見、一覽無遺，其綴以日內瓦飾紋，與機芯夾板的精緻裝飾互相輝映。機芯有一項重要的元素保持不變 —— Memovox響鬧腕錶的經典「學校鈴聲」，這亦是Memovox獨有的魅力之一。

這個學校鈴聲，相信不論是在水底或是日常，都能帶給你無窮回憶與玩味。