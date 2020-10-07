將拿破崙簽名戴上手　蘇富比拍賣獨立錶商Golay-Spierer訂製時計

時間流過的痕跡變成歷史，都已成定論，已經無法改變，時間還是歷史都是無價的嗎？於明天舉行的日內瓦蘇富比10月鐘錶拍賣，將會帶來一枚非常獨特的概念性時計，難得地，我們或者有機會可以有價地收藏到一枚有著拿破崙簽名的腕錶，一枚如此象徵著歷史的珍藏。

圖片來源：蘇富比

這一枚腕錶由全人手製造，由瑞士獨立製錶商Golay-Spierer發行，更加是品牌最新精品系列「Heroïca Tempus」中第一枚推出的款式，原來系列作品都會有一位歷史人物的簽名，今次就有拿破崙在1807年3月寫的書信中的簽名。原本有一枚已經令人期待非常，竟然還會有一整個系列？品牌指出現在已經準備下一枚作品，將會是愛因斯坦簽名的腕錶。

圖片來源：蘇富比

Golay-Spierer由Christophe Golay創辦，是為瑞士製錶大師Auguste Golay的後人，這個品牌雖然年輕（自2001年），但卻是瑞士唯一專門設計及訂製時計的品牌。今次的作品除了有拿破崙簽名吸引，錶殼採用華麗的玫瑰金，錶盤長46mm，用上「Decoupage」這個傳統的瑞士工藝刻上象徵拿破崙的黃蜂圖案，細緻而動人。還有其他代表性標誌如桂冠及字母「N」，分別刻在手繪錶圈及錶面12點鐘位置。與其說是為客人訂製一枚象徵拿破崙的腕錶，倒不如說這位客人就是拿破崙吧！在錶背還鑲上一枚印有拿破崙頭像、於1807年鑄造的20法郎金幣，1807年正值拿破崙戰爭。

圖片來源：蘇富比

拍賣在10月8日至15日以單一拍品網上專場形式上拍，腕錶估價為40,000至80,000瑞士法郎，不設底價。這一次拍賣的部分收益將會撥捐兩個非牟利機構：支援弱勢兒童的Footballeurs sans Frontières，以及幫助受壞疽性病毒影響之兒童的Aua Help Noma。