淺談矽游絲的高低原因　由備受質疑到成為未來腕錶的必備技術

在眾多鐘錶技術當中，矽游絲的製造與使用歷史算得上相當之年輕。這個技術在由開始時並未受到高度認受，至今成為常見的優質元素，當中的起跌緣由是甚麼？其好與壞又在於哪裡？

Longines剛宣佈會為配置防磁矽游絲機芯腕錶提供5年保用期。(圖片來源：Longines)

矽游絲最為人熟悉的特點是其防磁特性，因為其由矽製成而不含金屬，能夠讓機芯運作受磁場影響。但如果再深入講究，其令機芯運作保持準確的另一原因，還包括其製作的穩定性。

Longines Spirit系列新作將都會用上矽游絲製作機芯。(圖片來源：Longines)

過往以金屬製成的游絲無論多精細，在工廠生產時始終會有微細差異，於是製造出來的游絲在性能上就會有某程度的差異，製錶師就只能在機芯完成後再加以微調，去令腕錶可被調整去最佳狀態。

Patek Philippe和Rolex都樂於使用矽游絲，是令技術得到更全面認受的原因。(圖片來源：Rolex)

但矽游絲卻是由全新的科技製作，運用到納米技術讓其達致精準的統一性，對於品質的控制就變得更容易。這也是令腕錶運作更精準的一個關鍵。

聽起來好像完美無暇的這個技術，在一開始帶到高級鐘錶時，卻並不是一開始就得到公眾認受。這當中牽涉兩個大原因。其一是價格問題。

矽游絲的原料並不昂貴，所以開始時未受高級製錶界所接受。(圖片來源：Rolex)

最初投資研究矽游絲的品牌，分別是SWATCH集團的BREGUET寶璣、PATEK PHILIPPE百達翡麗與及ROLEX勞力士。之所以是這三大巨頭開始研究，最大原因就是其牽涉巨大的投資，一般小錶廠根本不可能觸及這技術領域。而為了開發這全新技術所花費的金額，於初期無可避免地有一部分需要轉嫁到產品身上。

要知道矽Silicon本身並不是甚麼昂貴的原材料，在高級鐘錶上用上這種平價物料，但卻要以高昂價錢來購買，買家因此而猶豫絕對可以理解。

Breguet是另一個帶領矽游絲潮流的重要品牌。(圖片來源：Breguet)

另一個讓人對矽游絲卻步的原因，是在於其前瞻性。高級腕錶講的是可以留傳幾代的珍品，其保養向來都是買家非常注重的一項。傳統牌子之所以在高級鐘錶界吃香，就是因為買家信任其能力，在未來給予腕錶作保養時不用怕技術失傳或是零件流失之類。

矽游絲剛推出時，不少人會憂慮其只會曇花一現，如果技術之後沒能成為主流，到腕錶一段時間後出現問題，維修就自然大費周章。

當然，時至今日，以上兩大問題早已解決，首先是因為技術成熟之後，牌子們都讓矽游絲投身量產，這種工業製品，當生產量夠多，成本自然就可以一直下降，所以配備矽游絲的腕錶價格層一直向下擴展，現在已經成了普通不過的配備，價格不再成為問題。

而同時，也因為其優良的表現而漸漸成為常規技術，第二個憂慮也自然再不成問題。今時今日，矽游絲或者不是甚麼昂貴選項，但有得選擇的話，絕對是個好賣點。