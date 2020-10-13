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Rolex︱2020新水鬼與1953年初代對比　三大變化證愈來愈強大精鍊

/ 撰文 世界高級品
/ 2020.10.13
勞力士2020年的話題王——Submariner水鬼系列這回再度進行了全新世代的改款，新款水鬼雖然外觀乍看下與前一代差不多，但實際上新款加大了錶徑（41mm）、加寬了鍊帶、錶耳修得更修長、導入3230機芯等方面都與舊款有著深刻的革新進化；另外像綠水鬼126610LV和白金藍水鬼126619LB也都把原本的綠面或藍面改成了黑面，因此要說新款水鬼沒什麼變化也不盡然，只是勞力士都是從細節著手，改得或許不甚明顯，不過實際接觸實錶細細賞玩，倒是能發現許多令人驚喜的彩蛋。

從新舊水鬼身上正好可以反映出勞力士改款的哲學，品牌往往不會進行劇烈且大幅度的修改，不過透過每個世代這裡改一點、那裡修一下，長期累積下來就成就出當代最新產品愈來愈精鍊的樣貌。如果你覺得水鬼好像都長得一個樣，那麼以下我們就把1953年的水鬼和2020年的水鬼拿來對照比較一番，透過錶側、錶圈和面盤等三個部位，看看在這67年之間，水鬼這個一代經典究竟有哪些特徵保留下來、又有哪些現代新增的元素呢？

▼▼▼點擊即睇初代Submariner和2020新水鬼的3大分別▼▼▼

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【相關文章：水鬼Submariner改款六大變化　綠面消失極可惜

（按圖預覽）】

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一個手錶系列發展超過60年，要完全不變是不可能的，不過從水鬼的例子可以看出，勞力士面對自己的產品的確很謹慎，他們很懂得傳承設計上的特點與優點，並透過一代代改款逐漸引進一些新東西讓手錶變得更好更耐用，這真的就是一種與時俱進的表現，難怪他們家的人氣款式不管現代新錶還是古董錶都很受歡迎，因為你總是可以在手錶上找到一些共通點，而那些也都是久經市場淬鍊與喜愛的魅力因子。

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【本文獲「世界高級品

」授權轉載，原文：差這麼多！初代Submariner和2020新水鬼的比較變化】

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