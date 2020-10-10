【煙燻色錶盤】千變萬化成高級腕錶新主流　錶殼格調層次瞬間提升

愛彼Audemars Piguet剛剛為其全新Code 11.59系列裝上多個煙燻色錶盤，觀感突然跳高了不止一個層次。再數上一篇文章介紹的積家Jaeger-LeCoultre重磅新作Polaris Mariner Memovox潛水響鬧腕錶其實同樣都用上煙燻藍色錶盤，你大概可以猜測得到這個特殊製作的色彩已經在最高級別的腕錶界上流行起來。

愛彼全新Code 11.59自動上鏈腕錶配上煙燻亮漆錶盤。(圖片來源：Audemars Piguet)

其實何止以上兩者？由名士Baume & Mercier最新的Baumatic，到雷達Rado的復刻Golden Horse，還有Montblanc、Oris、Tissot、Glashütte Original，近來製作煙燻色錶盤的作品可謂比比皆是。

Rado復刻版Golden Horse腕錶 (圖片來源：Rado)

你或者會問，是甚麼令致這潮流的出現？我可以肯定地說，H Moser & Cie就是這潮流的帶起者。這家小型獨立品牌在2012年重出江湖時，大膽地在設計上不加任何修飾，甚至在許多作品中連品牌名字都不加，單單就以一個煙燻色錶盤作記認。品牌迅速成功的故事，令到不少錶廠都留意到這種煙燻色錶盤的迷人之處，因為這種色調並非甚麼新技術，也沒有專利考慮，於是乎許多的作品立即乘勢湧現。

Oris Lake Baikal限量版43.5mm腕錶 (圖片來源：Oris)

煙燻色錶盤的有趣之處，是在於其製作上的變數。色彩質量涉及許多參數，例如刻度盤的旋轉速度，噴塗時的槍口功率等，你可以製作平滑的漸變色，或由淺一下子變到邊緣接近黑色的做法，同一個原理但千變萬化，不同的品牌也可以調整出自己喜好和特色。甚至於，有時即使是同一家錶廠，在製作這些錶盤時也可能會出現微細的差異，這對於講究獨特性的高級製錶業來說，其實是相當值得驚喜的。

看到這裡，你又會否像我一樣，雙眼已經開始離不開那迷人的漸變效果呢？

H Moser & Cie不用任何說明，單以錶盤顏色就成了簽名，實在成功。(圖片來源：H Moser & Cie)