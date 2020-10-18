Apple Watch 6、SE錶友評測｜鋁錶殼耐用　6代充電快SE價格有優勢

等了又等，蘋果公司終於在9月中的秋季發表會推出了新一代的Apple Watch，而且還新增了被視為平價版的Apple Watch SE，兩種版本外型差不多，但在材質、功能和價格上有比較明顯的差異，有錶友在實際體驗過Apple Watch 6之後，分享了他對於新一代蘋果智慧錶的心得，最近如果有興趣入手Apple Watch不妨可以參考看看。

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鋁材質錶殼比想像中耐用

傳統上瑞士手錶品牌比較不愛用鋁材質錶殼，因為它雖然質量較輕，但在抗腐蝕性上的表現相對比較令人擔心，因此不管是Apple Watch 6或是Apple Watch SE都有的鋁材質錶殼（前者分別有鋁材質、鈦金屬、不鏽鋼和100％再生鋁材質，後者就只有100％再生鋁金屬材質可選）在耐用性的表現如何，讓人感到好奇，而經過錶友長期佩戴舊款Apple Watch之後，他認為鋁材質錶殼的Apple Watch抗腐蝕效果表現不俗，而且蘋果自從Apple Watch 4之後就全面把手錶的底蓋改成了陶瓷材質，因此手錶面對佩戴者出汗的情況，也更有本錢可以因應，因此如果選擇的是鋁材質錶殼，錶友認為在佩戴耐用性上不會有太多的疑慮。

佩戴舒適性悄悄進化

錶友試著比較了Apple Watch 4到6代的44mm錶殼版本，它們的外型都長得差不多，但是他發現Apple Watch 6的錶殼要比前兩代再薄一點點，測量之下手錶的厚度低於10mm，前兩代Apple Watch在佩戴舒適上就已經繳出令人驚豔的表現，而且不管錶帶配置的是磁吸式錶扣或是針扣，它們使用起來都不會讓手錶輕易晃動，戴著上班還滿貼手舒適的，Apple Watch 6和SE同樣繼承了前幾代作品的這個優點，甚至還多了全新設計的單圈錶環這個選項。

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單圈錶環更貼手 但入手前建議先量出最適合的尺寸

新款Apple Watch的單圈錶環分別有橡膠或再生聚酯纖維紗繩交錯編織材質兩種，試戴錶友指出後者的長度大約為155mm，最大可以延伸至300mm，而如果是橡膠材質，錶帶長度則是145mm，可以延伸的長度又更多，可達400mm。

蘋果替智慧錶開發的最新軟體watchOS 7多了睡眠追蹤功能，乍聽之下很吸引人，但是仔細想想，會戴錶睡覺的人應該還是少數，或許是要推廣這種新科技功能，因此蘋果才打造出單圈錶環這樣的裝置（錶殼變更薄也應該是出於相同的考量），由於錶環不需要靠錶扣來固定手錶，因此佩戴舒適度也獲得了升級，只是要注意的是，在購買手錶之前必須要先確認好自己適用的錶環尺寸，蘋果針對不同手腕大小的人共推出了9種尺寸的錶環，雖然說錶環本身都帶有彈性，但如果沒有拿捏好尺寸，戴在手上還是可能會鬆垮垮的，為此品牌有貼心製作單圈錶環尺寸測量表，先上網下載後量出自己的尺寸，能幫助你挑到最適合自己手腕大小的錶環。不過這種類型的錶帶畢竟是新產品，橡膠材質用久了難免會疲乏、失去彈性，錶環的耐用度這方面還有待時間考驗。

待機時間不變 充電時間變快

Apple Watch內建的鋰離子電池，官方宣稱的待機時間為18小時，這和前幾代相較並沒有增長，而如果身為一只標榜可以戴著睡覺的錶，這樣的待機時機好像會讓人覺得有點不夠用（因為如果連睡覺都要戴錶，哪時才有時間充電呢），為此蘋果公司提出的解決之道並非在於延長待機時間，而是加速手錶的充電時間！根據錶友實測，Apple Watch 6電力從0%充到80%只需要1小時、從0%充到100%也只需要1.5小時，相較於Apple Watch 5要充到同樣的電量，則分別需要1.5小時和2.5小時，可見為了讓佩戴者能夠安心戴著手錶睡覺，蘋果公司的確做了一些改變，在沒辦法大幅提升電池蓄電量的情況，加速充電時間算是不錯的折衷辦法。

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Apple Watch 6和SE怎麼選？

兩款新一代Apple Watch光就外型當然不分軒輊，除非你對錶殼材質有特別的偏好，不然兩種Apple Watch也都有鋁材質這個共同選項，錶友是認為鋁材質錶殼的耐用度表現比想像中出色，因此日常佩戴不一定要直上Apple Watch 6追求鈦金屬或不鏽鋼材質。

而如果你覺得類似Apple Watch 5的功能已經足夠符合你的需求、Apple Watch 6新增的血氧濃度量測功能對你而言不太需要，那麼Apple Watch SE價格上的優勢應該會讓你想要優先選擇它。簡單來說，SE算是承襲Apple Watch 5的功能，不過新增了睡眠追蹤和家人共享設定等新功能，而Apple Watch 6除了晶片升級、效能提升外，最大亮點自然非血氧濃度量測功能莫屬。

若你是智慧錶的重度使用者，連睡覺都想要戴著它睡的話，那麼可以快速充飽電的Apple Watch 6或許更適合你，而如果決定要買6代的話，也可以先評估看看它是否合乎你的預算（港幣3,199元起），雖然6代定價比起SE的定價（港幣2,199元起）高了1000塊，但相對地你可以選擇的錶殼材質和顏色也變多了，且手錶的核心硬體也升級成S6晶片，整體效能表現照說也會優於仍搭載S5晶片的SE，兩款錶各有各的特點，就看每個人的需求如何了。

【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：Apple Watch 6和SE試用報告 材質功能和價格比較差異】