Dior一門三傑齊挑戰日內瓦鐘錶大賞　時裝名牌跨界製錶業一絲不茍

Dior最有名的，或者是其服飾及佩飾系列。但如果因為她的時裝地位之高而忽略了他們在高級腕錶上下過的苦心，你就真正大錯特錯了。事實勝於雄辯，品牌今年總共有三枚珍品被選入本年度Grand Prix Horloger de Geneve日內瓦鐘錶大賞（GPHG）的提名名單當中，以Dior過往的輝煌戰績，實在令人期待他們今年的表現。

Dior Grand Bal系列全新款式，自動盤飾以充滿原野風情的羽毛。(圖片來源：Dior)

Artistic crafts watches 工藝大獎 Dior Grand Bal Plume

Dior Grand Bal系列結合令人驚艷的珍稀天然材質推出全新款式，自動盤飾以充滿原野風情的羽毛，擺陀於白色珍珠母貝錶盤的柔美光彩上舞動，貴金屬錶圈鑲嵌璀璨美鑽而加倍綻放。Dior Grand Bal Plume搭載品牌專屬Dior Inversé 11 1/2自動上鏈機芯，機芯與功能性擺陀的規律節奏，幻化成舞會禮服裙裙擺的飛舞迴旋。糅合Dior高級訂製服的羽毛製作工藝與傑出製錶技術，此款腕錶猶如一襲飾有罕有珍貴天然羽毛及鑽石的華美襯裙，可謂腕間之極致工藝傑作。

Dior Grand Bal Plume搭載品牌專屬Dior Inversé 11 1/2自動上鏈機芯。(圖片來源：Dior)

Jewellery watches珠寶腕錶 Dior Grand Soir Reine des Abeilles N °25

Dior先生鍾情的花園中，小蜜蜂於Dior Grand Soir系列化為新款腕錶的靈感泉源。精緻輕巧的蜜蜂於各色寶石妝點之下，如祖母綠、藍寶石、紅寶石、紫水晶、沙芙萊石榴石、蛋白石、乃至羽毛，幻化而成色彩繽紛的珠寶作品。珍貴寶石與閃耀光彩的各種材質完美詮釋了蜜蜂翅膀，定格了振翅蜂鳴瞬間。白金錶殼綴滿鑽石，成為女王蜂熠熠生輝的蜂巢，腕錶搭載石英機芯與校正器。

祖母綠、藍寶石、紅寶石、紫水晶、沙芙萊石榴石、蛋白石、乃至羽毛，幻化而成色彩繽紛的珠寶作品。(圖片來源：Dior)

Dior Grand Bal Ruban以高級訂製服為靈感。(圖片來源：Dior)

Ladies watches女裝腕錶 Dior Grand Bal Ruban

以高級訂製服為靈感的腕錶新作，Dior Grand Bal Ruban搭載品牌專屬Dior Inversé 11 1/2自動上鏈機芯，位於錶盤之上的蝴蝶結造型擺陀，以規律節奏重現晚禮服裙擺翩翩搖曳的回旋之姿。蝴蝶結為品牌標誌性的設計細節，常見於如領口線條、圓潤臀線與高跟鞋的位置，蝴蝶結造型擺陀承襲同樣的高訂精神，鑲嵌璀璨的圓形，長方形及雪花密鑲鑽石，與柔美的色彩互相呼。綴滿金色絲線的錶盤、絲絨錶帶、多種鑽石切割方式羽毛及金絲線完美呼應高訂華服上極致工藝及奢華表彰，獨具匠心的錶帶內襯與虹彩錶背是唯有佩戴者才得以賞玩的細節巧思。