【Omega】傳奇史諾比Speedmaster　為解救太空任務危機成就傳奇

1970年Omega獲美國太空總署頒發「銀史諾比獎（Silver Snoopy Award）」，以表揚品牌Speedmaster腕錶在拯救太陽神13號的任務中所擔當的重要角色。50年後的今日，Omega設計了一枚獨特的腕錶以紀念這個重要時刻，這就是結合了動畫及傳統製錶工藝的Speedmaster銀史諾比獎50周年腕錶。

Omega Speedmaster銀史諾比獎50周年腕錶。(圖片來源：Omega)

史諾比首先以壓印形式出現於9時位置藍色小錶盤的小銀牌上，他身穿著名的太空衣，造型風格完全參照美國太空總署太空人頒發給「銀史諾比獎」獲獎者的純銀襟章而設計。

銀色錶面用上純銀Ag925物料作鐳射雕刻，錶面另有兩個藍色小錶盤，配以經藍色物理氣化沉積（PVD）處理的角形小時刻度及指針。

史諾比以壓印形式出現於9時位置藍色小錶盤的小銀牌上。(圖片來源：Omega)

腕錶最有趣之處，是不單好看而且也好玩，在全新的錶背設計中，當計時秒針啟動時，史諾比便會在神秘的月球一隅環遊太空，一如太陽神13號的太空人一樣。藍寶石水晶錶背上飾有經獨特的微結構金屬化處理的月球錶面圖案。

錶背可以看到史諾比在太空軌道上漫遊。(圖片來源：Omega)

在月球的遠處，更會發現我們身處的地球同樣展現於錶背上。飾有地球圖案的轉盤每一分鐘轉動一周，跟錶面的秒針同步轉動，象徵地球時刻精確運轉的情景。經典金句「Eyes on the Stars亦出現在漆黑的宇宙場景上。

藍色尼龍錶帶跟腕錶上其他藍色元素互相呼應。(圖片來源：Omega)

錶背採用NAIAD LOCK技術確保所有鐫刻字樣排列工整向上，包括1970年Omega獲頒銀史諾比獎的日期，並向同年陷入困境的太陽神13號任務作出致敬。

錶帶設計展示了Omega對細節的執着，藍色尼龍錶帶跟腕錶上其他藍色元素互相呼應，錶帶的襯裡甚至壓印太陽神13號在太空運行的軌跡。直徑42mm的不銹鋼錶殼設計取材自第4代的Speedmaster系列款式，藍色陶瓷[ZrO2]錶圈飾有白色琺瑯測速計及經典的「Dot over Ninety」刻度。

當計時秒針啟動時，史諾比便會在神秘的月球一隅環遊太空。(圖片來源：Omega)

Speedmaster銀史諾比獎50周年腕錶由OmegaCo-Axial Master Chronometer 3861機芯所推動，除了防磁功能外，腕錶更有由瑞士聯邦計量科學研究所（Swiss Federal Institute of Metrology, METAS）所頒發的Master Chronometer證書。

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