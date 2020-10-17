【聯乘腕錶】超級跑車Crossover計時錶　盡展錶廠技術及精準機芯

為了量度速度，一枚精準的計時錶正正有了用武之地。正因如此，賽車運動往往是高級腕錶界創作的一大靈感來源。不少品牌更喜歡與賽車界一些耳熟能詳的名字攜手合作推出作品，以下的幾款，通通大有來頭。

碳纖維陶瓷與F1一級方程式賽車的煞車碟盤系出同源。(圖片來源：HUBLOT)

法拉利車隊將在意大利著名賽車場Mugello，參加第1000屆GP格蘭披治大賽。HUBLOT作為車隊的合作夥伴，為了紀念這次比賽而特別設計出Big Bang法拉利 1000 GP紀念腕錶，共有白金款和碳纖維陶瓷款，全球限量20 枚 。

腕錶以45毫米錶殼搭載HUBLOT自製UNICO飛返計時機芯，具備飛返計時功能，並提供72小時動力儲存。錶背印有「1000GP」以及鑄刻「LIMITED EDITION 20NU」字樣。白金款錶殼與錶圈皆由拋光白金打造，透過HUBLOT獨家專利One Click單鍵快拆式換錶帶裝置，配備兩條錶帶。另一款45毫米的錶殼與錶圈皆由碳纖維陶瓷製成。這項材質與F1一級方程式賽車的煞車碟盤系出同源。這項尖端技術是 HUBLOT與法拉利車隊共同開發。同樣配備兩款錶帶，分別是由Superfabric製成的穿孔式賽車錶帶內襯黑色天然橡膠，以及黑色頂級Schedoni皮革內襯同色天然橡膠錶帶。

Aston Martin x TAG Heuer Carrera限量版腕錶。(圖片來源：TAG Heuer)

繼兩年前與Aston Martin展開的合作計劃，今年TAG Heuer再度與這英國經典跑車品牌合作，推出全新限量陀飛輪腕錶款式。搭載COSC瑞士天文台認證，以品牌Carrera Calibre Heuer 02T自製機芯，帶來65小時的儲存動力。

腕錶搭載COSC瑞士天文台認證，品牌Carrera Calibre Heuer 02T自製機芯。(圖片來源：TAG Heuer)

Aston Martin x TAG Heuer Carrera限量版腕錶錶殼以黑色PVD塗層鈦金屬和碳纖維打造，搭載帶測速刻度的碳纖維固定錶圈。奪目的45毫米直徑時計保留計時功能，3時和9時位置各設鍍玫瑰金計時盤。腕錶大部份細節均鍍玫瑰金，包括刻度、計時盤和指針。除了錶面飾以特別的鍍玫瑰金Aston Martin圖騰，錶冠更專門為此陀飛輪而設，配以相同的Aston Martin圖騰。相襯的棕色錶帶則以Aston Martin賽車的小牛皮製成，更添率性風格。

Girard-Perregaux Laureato系列Absolute Passion腕錶內置GP03300-1058自動上鍊機芯。(圖片來源：Girard-Perregaux)

除了和品牌合作，Girard-Perregaux芝柏則和Festival Automobile International巴黎國際汽車節暨概念車展成為合作伙伴，並為了這盛會特別推出Laureato系列Absolute Passion腕錶。腕錶以鮮紅色彩表達著烈火的力量，帶出跑車的動感與刺激性。腕錶的橡膠錶帶配有紅色嵌飾和紅色縫線，與腕錶達到無縫連接渾然一體的設計，更與紅色指針遙相呼應。這枚 Laureato Absolute Passion 腕錶不單佩舒適，其全球限量發行50枚的安排更增添了其身價。腕錶具備300米防水性能，可說是既能馳騁大地，又入水能游。