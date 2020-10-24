Rolex彩色新錶成話題　勞迷蕭敬騰秒入手三款　IG示範完美配搭

勞力士2020年的新款除了水鬼這個最大焦點，還有個隱藏版亮點就是Rolex Oyster Perpetual。說起勞力士這個入門款，它過去受到的關注相對較少，不過2020年該系列除了再度調整產品尺寸外（目前系列有五種錶徑，包括28、31、34、36、41mm），勞力士還神來一筆地從1950年代的Day-Date身上獲得啟發，從古董錶上的「Stella」面盤，延伸出2020年新款Oyster Perpetual的糖果色面盤（彩色漆面），一共有粉紅、綠松石、黃、珊瑚紅及綠等五種顏色。漆面那種飽和的彩度讓人一看就很有好感，雖說Oyster Perpetual今年也還新增了銀色和黑色太陽紋面盤，但因為漆面實在太吸睛，導致我們都快忘了Oyster Perpetual還有糖果色以外的新款。

換上新色面盤的Oyster Perpetual除了28和34mm沒有漆面之外，其他三種尺寸都可以找到這五色的糖果色面盤，不過顏色太多有時也是一種煩惱，相信應該有人還在猶豫到底要買哪種顏色才好；小編最近發現演藝圈有位天王展現出「小孩子才做選擇」的氣勢，從他的個人社群平台來看，他似乎一口氣入手了好幾款Oyster Perpetual。

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這位天王就是老蕭——蕭敬騰。老蕭在演藝圈裡面手錶收藏不算特別豐富，但他手上也是有些很厲害的錶，例如Daytona 116508、彩虹圈遊艇116695SATS等等，從中可以看出他蠻喜歡勞力士和色彩豐富的手錶等幾個購錶重點，因此當2020年Oyster Perpetual一推出時，顯然也就對了蕭敬騰的胃口，從最近老蕭發佈的幾則動態可以發現他至少有黃、綠和珊瑚紅等三款Oyster Perpetual。

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從以上幾張老蕭分享的生活照中可以發現，他除了擁有多款糖果色面盤Oyster Perpetual之外，他還會視當天整體的衣著配件來選擇手錶顏色，從中也可以提供大家參考當佩戴這款錶時該如何搭配的學問。

▼▼▼相關圖輯：勞力士2020新Oyster Perpetual官方價格規格 ▼▼▼

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過往我們可能會覺得彩色面盤的搭配性相對有限，因此市場上還是以白、黑、銀灰等傳統面盤配色最吃香，但是在現今講求個性的時代，人們對色彩的接受度似乎也漸漸開放，從這幾年藍面和綠面愈來愈多，不難發現手錶的設計變得更有彈性也更靈活，甚至因為現在有很多人可能同時不只擁有一款錶，也因此打開了彩色面盤手錶的市場潛能。

從老蕭的例子來看，明明是同一款Oyster Perpetual，卻能因為不同面盤配色就讓他連買了好幾隻，實際上不同顏色的錶戴起來也的確會有不一樣的感覺，或許未來手錶的設計不一定要從造型線條或功能切入，光是好好經營面盤顏色這一塊，就能吸引到消費者的目光，某種角度來看，這種一魚多吃的設計對品牌而言，無疑是種小兵立大功的好招。

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：Oyster Perpetual顏色這麼多怎麼選？ 蕭敬騰示範給你看】