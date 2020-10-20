【Hublot】日本時裝大師跨足高級製錶界　山本耀司聯乘黑魂新作

達到世界最頂尖位置的設計師山本耀司（Yohji Yamamoto），以獨特的純黑色彩，將日本的簡約美哲學化成時裝界的神話。欣賞山本耀司那崇高美學的HUBLOT，早前再次特別與這位大師聯乘推出全新的Big Bang 山本耀司迷彩腕錶。

HUBLOT Big Bang 山本耀司迷彩腕錶限量發行200枚。(圖片來源：HUBLOT)

HUBLOT曾首度與山本耀司合作推出的Big Bang GMT全黑山本耀司腕錶，採用了純黑色彩，這次的新作以此作品作為基調，再加入了山本耀司的標誌性織物元素，以另一種味道再次演繹山本耀司的設計風格。

日本知名設計師山本耀司（Yohji Yamamoto）。(圖片來源：HUBLOT)

由日本工匠們編織的織物材料大部份都是黑色的，山本先生認為其兼具謙遜與傲慢的特質，亦是製衣流程中的重要組成部份。而在織物上引入迷彩印花圖案，是源自他以往設計的工裝服飾系列，突顯了人們選擇服飾的行為是對自身社會角色及認可度的全情錶達。織物材質的應用體現了對工匠們的尊敬，既肯定了這種手工編織的精美材質的價值，更藉此傳承了這種獨一無二的手工藝。

錶盤 6 點鐘位置及錶盒上設有山本耀司的簽名。(圖片來源：HUBLOT)

山本耀司在他的個人創作中，一直抱以探索精神挑戰他所在時尚界的傳統準則。他將時尚領域不常用的新奇材質運用於作品之中，大膽詮釋其獨特風格。這種理念與HUBLOT「敢為先鋒，獨樹一幟，與眾不同」的製錶哲學如出一轍。HUBLOT攜手山本耀司聯手打造的這款Big Bang 腕錶可說是完美地展現了雙方共享的價值理念，通過一系列輪廓線條、藍寶石錶盤的疊加設計以及經過硫化工藝處理的錶帶，呈現出真正的原創迷彩圖案。其中硫化技術更是由HUBLOT於2019年首次引入製錶領域 。

45 毫米錶殼由啞光黑色陶瓷打造而成。(圖片來源：HUBLOT)

HUBLOT Big Bang 山本耀司迷彩腕錶限量發行200枚。45毫米錶殼由啞光黑色陶瓷打造而成，藍寶石錶盤上疊加的輪廓線條形成了獨特條紋，精妙演繹了山本耀司的迷彩圖案，並於錶盤6點鐘位置設有山本耀司的簽名。錶帶延續了錶盤上迷彩圖案的原創結構設計，其輪廓中的每塊材質均經過單獨切割、拼接、然後運用硫化工藝進行融合。此外，腕錶還提供備用的黑色織物材質錶帶。腕錶搭載HUBLOT自製Unico機芯，提供72小時動力儲存。

錶盒設計一樣簡約迷人。(圖片來源：HUBLOT)