【IWC】TOPGUN戰鬥機師專用腕錶　全新Pilot系列挑戰極限G-Force

IWC的海陸空三大系列一直都有著非常強烈的個性，其中品牌的航空代表Pilot系列，就有專為傳奇的海軍戰鬥機武器學校（Navy Fighter Weapons School）打造的TOP GUN海軍空戰部隊腕錶。

部分IWC TOP GUN款式腕錶不公開發售，只有TOPGUN畢業生能夠擁有。(圖片提供：IWC)

在美國一眾飛行技巧與戰術最優秀的海軍飛行員均在這學校受訓，而為這些學員製作腕錶，自然在質素上不可有一絲怠慢。這些精確的航空儀器採用極為堅固耐磨的物料製成，可承受戰鬥噴射機飛行員在駕駛艙內可能遇到的極端G力。

Pilot飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊瓷化鈦金屬追針計時腕錶（型號IW371815）。(圖片提供：IWC)

IWC於80年多前製造出首枚飛行員腕錶，從那時起，這家瑞士製錶商便開始度身訂做切合飛行員所需的重要計時儀器，在設計與工程方面累積豐富的專業知識。IWC於2007年起獲得美國海軍正式授權製造TOP GUN海軍空戰部隊系列腕錶，其名稱來自傳奇的海軍戰鬥機武器學校（TOPGUN）。

Pilot飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶「莫哈韋沙漠」特別版（型號IW389103）。(圖片提供：IWC)

在航空界裡，要求最嚴格的莫過於海軍航空部隊。再沒有比於夜間在航空母艦定點著陸更困難的飛行技巧了。駕駛F/A-18E/F超級大黃蜂（Super Hornet）等超音速噴射機進行纏鬥、急轉彎或垂直操縱時，飛行員和飛機都必須承受最大的加速力。航空母艦上無分晝夜的操作同樣會對人員和物料造成負擔。因此，TOP GUN海軍空戰部隊系列腕錶使用鈦金屬和陶瓷等極為堅固耐磨的物料，以承受戰鬥噴射機飛行員在駕駛艙內受到的極端壓力。

Pilot飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊計時腕錶（型號IW389101）。(圖片提供：IWC)

錶殼使用的高科技陶瓷來自純度極高的原材料並經歷複雜的生產過程。原料由多晶粉末構成，添加數種輔助物料混合成同質團塊，成形後放入烤爐以高溫燒結。陶瓷的維氏硬度等級僅次於鑽石，是地球上最堅硬的物質之一。這種物料輕盈、堅硬、抗刮，因此很適合在噴射機駕駛艙狹小的空間內日常使用。霧黑色確保飛行員不會被腕錶反射陽光而分神。鈦金屬和陶瓷也都具有很高的抗腐蝕能力，因此非常適合在潮濕、鹽分高的海洋空氣中長時間執行航空母艦任務。

Pilot飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊自動腕錶（型號IW326901）。(圖片提供：IWC)

就著以上原因，IWC其中一項重要的創新發明Ceratanium（瓷化鈦金屬），以特殊的鈦合金為基礎，錶殼零件經過銑削、車削及鑽孔後，放入烤爐加熱。在熔爐過程中，氧氣會擴散至物料中並發生相變，之後表面會呈現類似於陶瓷的特性。Ceratanium（瓷化鈦金屬）像鈦金屬一樣輕而堅固，也像陶瓷一樣堅硬抗刮。不同於較傳統的塗層，表面與物料密不可分，就算腕錶撞到其他物品也不會剝離。有了這種新物料，錶殼的所有零件才能首次以持久耐用的亮黑色處理製造。



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