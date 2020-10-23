獨立製錶巨星大展身價　能人所不能的超複雜功能運動錶款

獨立製錶界的兩個超重量級明星Greubel Forsey及MB&F最近不約而同推出非常適合日常佩戴的運動款式。這種擁有超高工藝及技術的作品，原來不是只能存在於保險箱之中，而真正可以將之用在日常，肯定是身家驚人的高級錶迷﹗

Greubel Forsey Balancier S運動腕錶。(圖片提供：Greubel Forsey)

Greubel Forsey的最新運動作品名為Balancier S

Balancier S沿用GMT Sport運動腕錶的錶殼架構和雕塑般的線條，並加上符合人體工程學以及堅固而舒適的設計。腕錶的錶殼俯瞰時呈圓形，而從其他角度看則呈現獨特的拱形和鵝蛋形。配備一體式錶耳和錶帶，以及鐫刻Greubel Forsey理念的緞面處理錶圈。Balancier S腕錶外形纖薄，橡膠錶冠和帶橡膠嵌件的錶環確保腕錶出色的握感，可為腕錶提供保護。

設於7時位置的大型傾斜擺輪格外引人矚目。(圖片提供：Greubel Forsey)

藍寶石水晶玻璃錶鏡緊貼錶殼弧度，醒目的雙懸掛拱形錶橋在技術上和視覺上均突顯出錶殼與機芯之間的和諧相融，此錶橋配有傾斜的齒輪系及弧形中央時針和分針。

設於7時位置的大型傾斜擺輪格外引人矚目，為了改進計時功能，這款腕錶盡可能放大拱形錶殼和藍寶石水晶玻璃錶鏡之間的空間，將外形和功能緊密結合。

透明錶背讓你看到機芯的細緻打磨。(圖片提供：Greubel Forsey)

Greubel Forsey在對精準度和性能的不懈追求中，他們在2016年推出的大型平衡擺輪的基礎上另闢蹊徑，這款平衡擺輪完全Greubel Forsey製錶工坊內研發與製作，具有12.6毫米的超大直徑，可確保出色的計時性能。為了對慣性矩進行精確的計時調校，擺輪輪緣安裝六枚金質調校螺釘，以減少空氣摩擦。

MB&F Legacy Machine Perpetual EVO腕錶。(圖片提供：MB&F)

MB&F Legacy Machine Perpetual EVO腕錶

MB&F 全新Legacy Machine Perpetual EVO腕錶，44毫米錶殼採用鋯金屬製成，這種銀灰色金屬不只光芒耀眼，還擁有比精鋼和鈦金屬優異的材料特性。全新錶殼傳遞出一覽無遺與絕對清晰易讀的設計語言。MB&F亦特別研發一體成形吸震系統「FlexRing」，打造出品牌有史以來最堅固的機械作品。另搭載由Stephen McDonnell設計且獲獎肯定的LM Perpetual萬年曆機芯，以創新機械處理機制顛覆傳統結構。PVD/CVD鍍膜錶盤機板共有三種色選，包含瑞士高級腕錶首見的亮橘色（atomic orange）。還有與手腕完美貼合的整合式錶帶，實現MB&F至今最為舒適的佩戴體驗。

腕錶以手動上鍊形式驅動。(圖片提供：MB&F)

此外，MB&F也將調校萬年曆的圓形按鈕改為更大的雙彈簧長方形按把，使佩戴更為舒適，調校也更方便。透過配置旋入式錶冠，品牌更首次將腕錶的防水性能提高到80米。旋入式錶冠有一個很微小但關鍵的細節，那就是上鍊柄軸的離合裝置（débrayage），在錶冠壓入與旋緊時順勢與上鍊系統分開，防止手動過度上鍊。