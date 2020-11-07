Rolex Oyster Perpetual彩色漆面上色揭秘　對細節有堅持步驟繁複

勞力士2020年新推出Oyster Perpetual，除了尺寸重新調整為28、31、34、36、41mm之外（刪除26mm與39mm、新增28mm和41mm），最大亮點就是導入Lacquer漆面面盤，共有包括糖果粉紅色、綠松石、黃色、珊瑚紅色及綠色等五種顏色， 雖說Oyster Perpetual本來就以面盤配色多元聞名，但是漆面和系列既有的太陽光線面盤看起來就是有一點微妙的差別——後者看起來會隨著光線照射產生色澤深淺變化，前者的顏色則顯得更飽和明亮， 憑心而論，兩種面盤各有各的吸引力，而且勞力士也並非出了漆面面盤就捨棄太陽光線面盤，如2020年41mm尺寸也有銀色或黑色太陽光線面盤登場，不過兩種面盤比較起來，相對之下比較讓人有新鮮感的漆面還是引起較多的討論與關注。

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漆面糖果色的Oyster Perpetual人氣有多高？先前我們曾介紹過就連演藝圈的「老蕭」蕭敬騰也受不了，一口氣買了數種顏色，可以搭配他不同的穿著打扮。這種單靠面盤顏色就能讓人欲罷不能的勞力士手錶過往比較少見，從中也可以突顯出品牌今年改款此系列的方向正好對了市場胃口，即使Oyster Perpetual無法蓋過2020年全新水鬼的風采，但能締造出僅次於水鬼的關注度，對於這系列而言也已是成功的一步。

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至於勞力士究竟是怎麼製作出這種誘惑人心的面盤色彩呢？概要來說，要製成這種漆面面盤其實沒有想像中簡單容易，品牌在製作過程中，首先會在黃銅面盤上塗上彩色薄漆，奠定我們看到Oyster Perpetual彩色面盤的色彩基礎，不過這層薄漆並不上塗上去就好，而是要反覆塗刷，讓黃銅面盤沉積達到6層之多。

彩色漆料塗上面盤後還沒完，勞力士會繼續在漆面塗上無色清漆，多這一道工的目的是要加強原本彩漆的深度和光澤，這也是Oyster Perpetual成品的面盤顏色看起來富有飽和度的關鍵。然而在漆料一一塗上面盤後，勞力士還必須要進行最後的收尾工作才能算大功告成。

你可能會覺得小小疑問，既然漆料都已經塗上面盤，甚至也加上無色清漆加以保護和強化視覺效果，照理說製程到這裡應該差不多要結束了，不過勞力士畢竟是勞力士，針對細節層面他們有一定的堅持，製程中等無色清漆也乾了之後，漆面面盤還會進一步施以拋光處理，這個動作可以提亮整個面盤，甚至讓面盤後續在藍寶石水面的覆蓋下達到一種放大視覺感受的作用。

等到拋光工序完成後，接下來才會開始移印刻度、鑲嵌時標等步驟，因此我們看到的每一款漆面Oyster Perpetual手錶，往往會先經過縝密而繁複的製作過程才能開花結果，在欣賞手錶繽紛絢麗的顏色之餘，也不妨順便感受一下製作工藝的精妙與細膩度。

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【本文獲「世界高級品 」授權轉載，原文：2020年Oyster Perpetual彩色糖果面盤是如何製成的？】