【Rolex】勞力士經典潛水錶兄弟5512及5513　那款升值潛力更高？

勞力士（Rolex）始終是勞力士，拍賣消息總是不斷，最近就有一枚Rolex Submariner 5512 Explorer於Gardiner Houlgate拍賣，並以250,000美元成交，到底這枚作品有何稀有之處？

Rolex Submariner 5512 Explorer（圖片來源：Gardiner Houlgate）

原來，這枚Rolex Submariner 5512 Explorer是由56年前一位英國煤礦工人購入的，當年以70英鎊入手來慶祝自己的40歲生日，今天他已然不在，卻將腕錶連同文件、服務手冊和原裝包裝一同交給自己的女兒及女婿，所以就能夠在拍賣行上重見天日，買家有傳更是香港人。它的罕有之處在於其「3-6-9」原始錶盤，因為上世紀的勞力士大多都已經歷過維修，錶盤很多時也會隨之而換新，它卻難得地保留原始錶盤。

Rolex Submariner 5512 Explorer（圖片來源：Gardiner Houlgate）

型號（Reference Number）5512及5513大家都非常熟悉了，它們可謂是兩兄弟，拆解型號結構，頭兩個數字「55」代表Submariner，接著的「1」即是平面字旋轉錶圈的意思，而最後的「2」是代表製作的物料是白金，如果是「3」則是用18K黃金加精鋼。

Rolex Submariner 5512 Explorer（圖片來源：Gardiner Houlgate）

那麼除了用料不同，兩者還有甚麼特別的意思？相信大家會聽到5513比5512多，不難猜想，是因為5513的產量比較多，而5512往往都比5513貴。說到當年推出5512時是1959年，直到1978年停產，在這段時間裡它都不太受歡迎，最主要的原因是貴。5512與5513的最大分別，在於前者機芯取得天文台認證所以也大大增加了成本。及後來到1962年，品牌終於決定推出5513，一款沒有得到天文台認證、卻得到品牌保證有著與5512分別不大的精確度，而售價大約打上了七折，直到1984年停產之前一直都很暢銷，直到今天的二手市場亦然。

Rolex Submariner 5512 Explorer（圖片來源：Gardiner Houlgate）

5513後期的面盤變化非常多，人們對之趨之若騖，直到今天，說到古董勞力士入門，大多都會推介5513。只不過，從用料到機芯以至態度的堅持來看，由始至終品牌對5512都是寵愛非常，市場有市場的生存之道，但品牌也有自己的想法。在品牌產品的象徵意義上，5512是勞力士首個加了護肩的潛水錶款式，原來因為在50年代品牌的潛水錶曾經在海底撞壞了錶冠，才特意加上了護肩而一直沿用至今。縱使在今天的二手市場5512的價位未必比起5513貴上很多，但前者的升值潛力卻非後者可以比擬的。

勞力士腕錶型號解碼：