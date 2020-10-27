【愛彼】跨越三問最高規格創製大自鳴鐘樂超問錶　聯乘大明火鉅作

愛彼（Audemars Piguet）紅得真是有道理，錶廠講究的不單是款式設計，在高級製錶技術上也站在頂端。他們最近為新系列CODE 11.59推出一枚「大自鳴鐘樂超問錶」，在業界能挑戰的名字，十隻手指數得盡。

錶面不設時標，完美保存藝術作品的美感。（圖片來源：Audemars Piguet）

大自鳴報時被視為高級鐘錶史上最複雜的功能之一，如今在愛彼也只有屈指可數的幾位大師受過特別訓練，能夠完成大自鳴裝置的組裝和調校。

機芯零件總數達到489件，可想而知其複雜程度。（圖片來源：Audemars Piguet）

大自鳴時計並不只和三問錶一樣應主人要求報時、報刻及報分，而是和鐘樓一樣無需任何人力介入，在預設模式下自動報時及報刻。這款Code 11.59大自鳴超問錶擁有鐘樂功能，這表示其報時裝置超越了僅有2個音簧的標準配備，3個音簧和音錘能夠以高中低三音階連續音報刻，而非僅有高低兩音階。在小自鳴模式下，腕錶只會在整點報時；如果選擇靜音模式，即可停用自鳴功能。三問報時功能則由腕錶主人隨時啓動。

2956機芯背面特寫，報時裝置的3個音錘位於擺輪右側，清晰可見。（圖片來源：Audemars Piguet）

此外，這款複雜功能腕錶還添加了超問聲學系統，能夠發出和懷錶一樣洪亮的報時樂音。該專利技術源自愛彼聯手瑞士洛桑聯邦理工學院歷時八年的研究成果。由製錶師、技術員、學者和音樂家組成的專屬研究團隊，從早期三問錶的聲音力度和樂器的和聲汲取靈感，改進了錶殼結構，造就嶄新的報時技術。

Anita Porchet小心翼翼地為三款琺瑯錶面的其中一款上釉，讓作品得以呈現出優美漸變藍色。（圖片來源：Audemars Piguet）

專利音簧和錶殼結構賦予這款超問錶無與倫比的音量、音質及和諧音調。專利音簧不是直接固定在機芯主機板上，而是安裝在作用類似共鳴板的一項全新裝置上，改善了傳音效果。不僅如此，創新的超問技術還可使報時節奏更加輕快。

「大明火」琺瑯錶面，以上百年古董金片進行裝飾。（圖片來源：Audemars Piguet）

為了與這麼複雜的大自鳴腕錶相匹配，愛彼特別與琺瑯工藝大師Anita Porchet聯手打造純手工的「大明火」琺瑯錶面。她為愛彼大自鳴鐘樂超問錶創作了三款琺瑯錶面，以上百年古董金片進行裝飾，將古老技藝與當代設計無縫融合，渾然天成。