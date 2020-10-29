英國國防部御用軍錶　重現經典Dirty Dozen　皇家軍錶歷史新開始

「軍事」一詞是紳士們難以捨割的研究科目，至於軍錶更加是為人所趨之若騖的對象，無它的，因為腕錶根本性講求的是精準度、耐用度，能夠應付各種任務與挑戰，上山下海也不是問題，用來象徵堅毅不屈之士更是合襯。今回要介紹的，就是著名品牌Bremont今年所推出的Broadsword Bronze，擁有著各方面的高耐性，更滲出一絲英倫紳士的味道。

圖片來源：Bremont

原來品牌自去年起就與英國國防部合作，使之可以合法使用所有皇家海軍，英國陸軍及皇家空軍的標誌丶象徵和紋章徽章，是業界唯一的存在。至於剛於10月27日面世的Broadsword Bronze屬於品牌Armed Forces系列，顧名思義專為軍事而設，而且青銅對於海水中的鹽分有著高耐蝕性，所以向來都常見於海軍之中，大家也不難見到，以前的軍人將古銅色的懷錶、軍錶留給後世。這枚作品則用上CuSn8青銅製成，這物料是一種強化銅合金，含中8％的錫，主要是用來加強耐磨性和抗腐蝕性。

圖片來源：Bremont

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至於Broadsword Bronze的設計就源自於「Dirty Dozen」，「Dirty Dozen」是二戰時首批專為英國陸軍而設計的手錶，名字是對十二家鐘錶製造商的統稱。於上世紀40年代，最初的Dirty Dozen性能規格非常嚴格，包括防水性能丶符合頂級天文台精密時計標準丶錶盤上的發光標記以及堅固的錶殼結構。Broadsword Bronze都對這些規格一一遵守照做，難怪得到皇家軍方之御准。

圖片來源：Bremont

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至於配色方面，是次系列有三種不同顏色的錶盤可供選擇，分別有暗藍色灰色丶藍綠色及煙草色系，參照到英國陸軍的原始規格錶盤和指針都塗有夜光漆，搭載BE-95-2AV天文台認證自動上鏈機芯的40毫米錶殼，加上錶殼後蓋鑲嵌皇家海軍丶英國陸軍及皇家空軍的徽章，而且青銅作為一種活金屬可以隨著時間流逝而變化出獨有的古銅色，以上所有結合起來，既能原汁原味重現上世紀的軍錶特色，而且腕錶象徵時間，每一枚作品都可以發展出自己的歷史，相信是軍錶中平衡現代和經典懷舊的典範。