【黑魂美學】潮流界玩錶不二之選　黑色設計玩味型格搶盡鋒頭

當我們在研究高級腕錶的時候，總是彙集中講述其實用性與功能。但是，一枚腕錶的款式和設計，往往更是令到其變得成功的基本因素。一如顏色這樣看似簡單的事情，也許才是至關重要的決定性環節。能好好融合傳統機械錶的技術性，並演繹出自己風格，才值得稱為一枚好錶。

純黑向來都是設計界其中一個無得輸的選項，當你以為黑色只得一種，許多的錶廠卻以各種方式教你驚艷，並讓你可以擁有一枚既高級，又可展現時尚品味的佳作。

Big Bang Unico Sang Bleu II全黑紋身腕錶引入全黑色調。(圖片來源：HUBLOT)

HUBLOT Big Bang Unico Sang Bleu II全黑紋身腕錶

HUBLOT與世界知名紋身藝術家Maxime Plescia-Buchi攜手展開全新藝術合作，以黑色作主調詮釋品牌理念，呈現如「全黑紋身」（blackout tattoo）的全新精品。 Big Bang Unico Sang Bleu II全黑紋身腕錶用色突出，將三維幾何結構展現得淋漓盡致。黑色陶瓷與黑色PVD塗層鈦金屬腕錶材質完美融入黑色色調，拋光與緞面工藝處理相互交織，棱角分明、外形精緻，於立體浮雕效果中演繹光與影的縱橫交錯。透過鏤空錶盤與透明錶背，Unico錶廠自製HUB1240自動上鍊計時機芯的機械美感展露無遺。

透過鏤空錶盤與透明錶背可見Unico錶廠自製HUB1240自動上鍊計時機芯。(圖片來源：HUBLOT)

BVLGARI BVLGARI Fragment Fujiwara 特別版腕錶。(圖片來源：BVLGARI)

BVLGARI BVLGARI Fragment Fujiwara 特別版腕錶

BVLGARI 早前聯同街頭時尚教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）開展一項合作項目，推出了BVLGARI BVLGARI Fragment Fujiwara 特別版腕錶。腕錶保留了原始款式的外型，噴砂精鋼錶殼上的錶圈鐫刻 BVLGARI 及 FRGMT（Fragment）字樣。不設時標的黑色漆面錶盤飾以 Fragment Design 標誌。腕錶最後搭配黑色及灰色軍用尼龍錶帶，配以噴砂精鋼針扣及錶帶環。這款特別版腕錶搭載 BVLGARI 自製自動機械機芯 Cal. BVL 191 ，於日本僅限量發售 250 枚。

街頭時尚教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）。(圖片來源：BVLGARI)

TAG Heuer Formula 1 43毫米Indy 500 2020年特別版

TAG Heuer為慶祝品牌第16年成為IndyCar賽車錦標賽大會指定計時，並紀念第104屆印第安納波利斯500英里大賽（Indianapolis 500，簡稱Indy 500），推出一款限量特別版時計。直徑43毫米的Formula 1（F1）系列Indy 500 2020年特別版計時碼錶與IndyCar團隊合作設計，純黑的錶殼與錶帶之上，還有主色為黑色的錶盤加上紅磚裝飾，向賽道的暱稱和歷史致敬。

TAG Heuer Formula 1 43毫米Indy 500 2020年特別版。(圖片來源：TAG Heuer)