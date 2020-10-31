【腕錶配搭】最百搭易襯藍色腕錶也出事？　必學服飾配合基本守則

藍色作為世界上最基本的三原色之一，在衣服配襯上實在相當容易。但即使最容易襯的顏色，也有出事的時候，穿衣服時配襯藍色腕錶，到底有甚麼基本信條你要明白？

用同色系的衣服來襯當然穩陣。(圖片來源：Bell & Ross)

藍色的簡單與百搭相信不用多介紹，錶殼來說，藍色錶盤與黃金或銀色錶殼都可以形成鮮明對比，而且效果各不相同各具對比魅力。藍色的錶盤不會像黑色的錶盤那樣有較多限制。因為黑色錶盤如果配上棕色皮帶上或棕色衣服，會被認為是對時尚一竅不通。但藍色呢？卻沒有這個問題，它即使在棕色皮帶和棕色大褸上看起來仍然可以很時尚。

Bell & Ross BR 05 Blue Gold玫瑰金腕錶。(圖片來源：Bell & Ross)

但當你以為藍色點都唔會出事，其實藍色也有分好壞。好像最新的iPhone 12藍色版被拿到手上後，很多人都會被那種類似塑膠的廉價感嚇一跳。要怎樣處理形成好看的藍？這不是我們買家的問題，廠方自然各有妙計。皇家藍、海軍藍、漸變藍、牛仔布藍、灰藍等千變萬化，我們只要擔心荷包就好。

Montblanc 1858系列Geosphere限量版是獻給著名意大利登山家兼探險家Reinhold Messner 之作。(圖片來源：Montblanc)

然而腕錶的藍我們不用操心，在服飾上卻仍然有些事不可不理。藍色能配襯的顏色不少，白色、棕色、黑色、栗色、橙色、藍色，再配以不同的材質都很有彈性。但在這以外，我嚴重建議你遠離其他原色，紅色和黃色絕對是難搞的，此外綠色也是個相當高難度的配搭。因為這幾種原色的個性太過強烈，一旦在比例上處理不好，就足以讓你看起來像個小丑多過似一個有品味的人。

講到這裡，相信你大概對如何配襯藍色腕錶有些少概念了吧。

OMEGA De Ville系列Trésor腕錶配藍色鱷魚皮帶一氣呵成。(圖片來源：OMEGA)