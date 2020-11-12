老字號高級鐘錶商 蘇麗總經理訴說人與時間的故事：奢華已經變質

頂尖的男士之煉成是由內而外兼顧的，但如果要選一項男士定必要注重的元素，是衣裝、名車？可能腕錶更加能夠代表到不朽的精神。羅衣每天可以轉換，座駕不能跟身，腕錶除了舉手投足之間都表現著品味，更重要的卻是其時間的象徵。掌握時間除了是禮儀，也是人生必修課，畢竟夢想無限而時間有限，生命的濃度也等同於時間的精密度，這是構成每位成功男士的因素。說到腕錶，無論香港的老中青都會聽過自1963年屹立至今的蘇麗鐘錶，作為高級鐘錶授權零售商，所建立的信心與美好形象全靠一直以來的堅持，今回難得遇見到蘇麗鐘錶的總經理陳國華（Peter Chan），原來他已加入蘇麗逾四十年，作為當中的靈魂人物，足以為我們剖析透視腕錶與時間的意義，以及多年來的管理與人生之哲學。

蘇麗鐘錶總經理陳國華（Peter Chan）（攝影：龔嘉盛）

適應變化掌握時間

Peter在蘇麗這數十年來可謂是見證了香港與鐘錶業的變化，「變化」一詞，正正是Peter與每一個人的人生命題，如何適應變化、運用變化，讓不可控的環境掌握在手。「鐘錶象徵時間，時間等於人生，時間一直走不可阻擋，人生始終有一日會走到盡頭，鐘錶亦然。」所以人生的命題從來都不是生與死，而是在此之間如何運用好每一個時間單位。

Peter認為每一秒都在變化，掌握現在比起期待未來更重要（攝影：龔嘉盛）

人的行業以人為本

「沒有人做生意有一套既定方式」——Peter的管理哲學是多年來的觀察所得。「我自己有一套做得到做得好，卻不能加諸在別人身上，管理，總是因人而異的，每人用自己最好的方法做才能做到最好。」Peter信奉的成功之道並非只跟隨前人的步伐，「這是人的行業，客人、同事都是人，人人做法不同，有收有放，中間要消化，才能擴大市場，市場才會更多姿多彩。」

Peter覺得人生最缺乏的就是時間，所以享受時間應該最簡單直接（攝影：龔嘉盛）

多年來Peter見證了人的流轉，自己的經歷累積，眼下的同事卻愈是年輕，但他明言沒有代溝，因為銷售這一行在乎於溝通，而溝通總是不限年紀的。此外，他認為同事之間最重要就是互信，信任也不關乎於年紀：「如果無信任就不可能做得下去，年輕人有自己的想法，我會先了解，會先迎合、配合，到最後你就發現對方也會配合。」溝通與耐心，是管理學上恆常不變的道理。「當然我都經歷過年輕，以前只會做自己眼下的事情，現在卻會多去了解周邊的人，由做好自己到做好管理是我的變化。」

「管理哲學從來都在乎於人」（攝影：龔嘉盛）

由工作管理，以至是生活態度，Peter信奉的都是以最簡單做到最好，問及現在最想做甚麼？「當然是去旅行，因為去不了。去旅行最重要的是目的地天氣好、空氣好，為求放鬆而非連放假都要繃緊。」有這種根深蒂固的想法，是因為這行業工時長，其實已經無太多時間可以享受，所以Peter下班就絕不提及公事，難以做到？「最重要的是別給予自己壓力。」

Peter以前只會做好自己，但管理也在乎於懂得關顧別人（攝影：龔嘉盛）

「做到，做不到，最緊要做到最好」

每人心底裡可能都有一張「To Do List」，但Peter思考過後發現，原來已經沒有。「因為想做的事都做了，想到一件就做一件，不應該留到最後才列出來，然後發現已經做不了。」要說這是他的「職業病」也無不可，每天工作接觸的，都是時間，看著分秒跳動著，就恍如警戒著事情再不做，就少了一分一秒去達成，時間一過，金錢、機遇，以至是能力都會溜走。所以Peter一直都會與身邊的人說：能力所及就要做。對客人也一樣，做銷售這一行不外乎是以客為尊，客人要求要盡量滿足才能得到其信任，與客人的關係才能持久，正是蘇麗與Peter屹立多年的道理：「就算到最後真的做不到，但至少讓客人知道你盡力過。」隨著時間的煉就，Peter也知道事情的道理，「年輕人別以為每次都要做到，一旦估計能力不及就放棄，不一定要做到，但要盡能力做到最好，慢慢來吧。」

這是人的行業，溝通是最重要，不論對客人還是同事（攝影：龔嘉盛）

「奢華不復存在？」

最後，鐘錶向來都是奢華的典範，然而Peter卻認為現在已經沒有奢華不奢華了。「因為大部分的奢侈品都可以買到，只是物質上的奢華已經不算奢華了，奢華的定義已經變質，時間煉成之物可能不被重視，除了難以得到的、訂製的，這是不得不接受的現實。」而且，隨著網上世界的全面滲透與普及，Peter會否感到有危機？「其實網上也非甚麼也能買得到，當然以前客人要知道的資訊可能只可以問出來，現在可以自己在網上看到，但品牌、市場還是有營運的方式，我們也有我們的獨特性，服務還是很重要。所以我們要用獨有的方式比起客人知道更多更快，要說最大的危機，網上世界帶來的並非物質，並非買到產品的機會，而是知識，這一點我們是要努力的。」