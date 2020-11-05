【錶帶】腕錶最重要配件　同時擁有斯文優雅與運動型格的米蘭錶帶

存在於斯文的皮帶與運動型的鋼帶之間，有著一種叫做米蘭錶帶（Milanese strap）的存在。明明是鋼帶，但卻有一種優雅輕柔，讓不少人成為這種錶帶的粉絲。是的，錶帶都有粉絲，米蘭錶帶可算是獨一無二的存在了。這種可以讓你同時使用於正式與休閒場合都能成為「恰當」的裝束，只要當你放到腕上，就明白當中魅力。現在給你介紹幾款同樣用上米蘭錶帶的作品，只是老實講，怎樣看也不及你親身去試一下。

Ulysse Nardin Diver 42毫米潛水腕錶。(圖片提供：Ulysse Nardin)

Ulysse Nardin Diver 42毫米潛水腕錶

以充滿復古感覺的海藍色和煙燻效果製作，配合米蘭錶帶的古典感可說是天作之合。這款潛水錶簡約低調，錶盤上的座標，標示著的正是瑞士Ulysse Nardin總部的所在地，帶出另一種趣味。

IWC Portofino Chronograph計時腕錶。(圖片提供：IWC)

IWC Portofino Chronograph計時腕錶

腕錶的每個細節都以古典美作設計考量，兩個明顯的計時按鈕又或是方整的錶冠。簡單的銀與黑錶盤資訊組合，讓腕錶足以經歷時間的洗禮也可以達到恆久的魅力。當然，最重要的米蘭錶帶細緻造工，也是不可忽視的部份。

Longines Legend Diver潛水腕錶。(圖片提供：Longines)

Longines Legend Diver潛水腕錶

優雅的Legend Diver重新詮釋了Longines於1950年代和1960年代的經典潛水錶款。腕錶的42毫米錶背上刻有魚叉圖案，而簡單的黑色光面錶盤，則讓時標顯示更為清晰，作為潛水員的工具也帶有實用性。

Breitling Navitimer B01 Pan Am計時腕錶。(圖片提供：Breitling)

Breitling Navitimer B01 Pan Am計時腕錶

相比起其他幾款以古典作賣相的米蘭錶帶作品，Breitling這枚Navitimer B01則相對地搶眼得多。Navitimer作為一枚傳統的飛行員專用計時腕錶，採用了46毫米大型錶殼，紅白藍的鮮艷配色，也讓人過目難忘。

Tissot Seastar 1000 Powermatic 80潛水腕錶。(圖片提供：Tissot)

Tissot Seastar 1000 Powermatic 80潛水腕錶

外在，有精美的米蘭錶帶、漸變色錶盤、硬朗的時標與錶圈刻度數字；內裡，是有著80小時自動上鍊的可靠機芯，Tissot這枚Seastar 1000最吸引人的，是其只要六千多元的定價。

Omega Seamaster Diver 300m 007 edition潛水腕錶。(圖片提供：Omega)

Omega Seamaster Diver 300m 007 edition潛水腕錶

即將出現於James Bond手腕上的最新款Omega Seamaster Diver 300m 007 edition，同樣用上了精美的米蘭錶帶。腕錶採用了復古風格，再加入濃厚的軍事元素，沙漠色的錶盤與輕巧的二級鈦金屬搭配，帶出風霜的迷人質感。