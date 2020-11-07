自從Rolex屢次突破拍賣紀錄，近年不少古董腕錶開始備受追捧，除了Patek Philippe和Rolex，Panerai已經成為拍賣殿堂的「後起之秀」，而且二手市場價格長期高企不下。Panerai和Rolex兩個看似毫無關連的腕錶品牌，原來當年曾經糾纏不清。

錶盤採用Rolex的California Dial專利設計 (圖片來源：Panerai)

1860年，Giovanni Panerai創立G.Panerai & Figlio，除了製作和販售鐘錶外，更加培訓不少優秀的鐘錶工匠。早於1916年，品牌開始成為Regia Marina的秘密供應商，提供準確的計時工具。並且創造名為「Radiomir」的發光材質。不過當時Panerai缺乏製作潛水腕錶的經驗，因此邀請Rolex合作。換句話說，當年Panerai的潛水腕錶，例如Radiomir系列採用的California Dial，就是來自Rolex的專利設計，錶殼設計則是來自Rolex的2533系列。換句話說，不論是設計，或是機芯，Rodiomir系列都是源自Rolex。

「一體成型」的鑄造方式 (圖片來源：Panerai)

由於需要經常海底作業的Regia Marina來說，Radiomir系列不能滿足他們的要求，始終潛水腕錶需要更加優良的抗疲勞性，以及需要滿足水底各種惡劣條件的長期考慮。因此，Panerai的潛水腕錶開始採用「一體成型」的鑄造方式，並且開始修改腕錶的零件，同時搭載Rolex的Calibre 618/Type 1機芯。不過由於不少Radiomir系列的錶底同樣鐫刻「Montres Rolex S.A. Geneva Switzerland Patented」，難怪至今市場依然傳言，當年Rolex不止提供設計和機芯，甚至提供代工的服務。

Angelus製作的八日動力儲存機芯 (圖片來源：Panerai)

Panerai和Rolex糾纏不清的關係，隨著Regia Marina對於機芯的動力儲存要求變得更加苛刻，正式宣告結束。始終當時Rolex的機芯，只有四十一個小時的動力儲存，因此所有具備Small Seconds的潛水腕錶系列，例如GPF 2/56 Egiziano系列，或是擁有Small Seconds的6152/1系列，同樣搭載Angelus製作的機芯。1993年，Panerai和Regia Marina的合約正式完結，亦是這個時候品牌開始採用ETA機芯，直至2005年品牌正式推出首款自家製作的機芯P.2002，踏上輝煌的年代。

Radiomir系列的錶盤，依然採用Rolex的California Dial (圖片來源：Panerai)

從Rolex提供機芯開始，不論是由於動力儲力的考量，採用Angelus製作的機芯，或是由於品牌和Regia Marina的合約完結，轉為採用ETA機芯，Panerai的潛水腕錶可以說是見證腕錶市場發展。現在Radiomir系列的錶盤，依然採用Rolex的California Dial，儘管這種一半羅馬數字，一半阿拉伯數字的設計，當年只是為了迅速讀取時間和減少誤讀可能，但是現在已經變成一種歷史見證，亦是Panerai最為重要的文化瑰寶。

「Luminor」取代當年的「Radimoir」，減少輻射的影響 (圖片來源：Panerai)

隨著品牌推出首款自家製作的機芯P.2002，短短十五年時間已經陸續帶來多款自家製作的機芯，例如P.2003、P.2004、P.2005、P1000/10和P.4000/10等等，當中P1000/10和P.4000/10甚至成為品牌最薄的自動機芯。除了不斷研發自家機芯外，品牌亦於四十年代的時候，研發名為「Luminor」的發光材質，取代當年的「Radimoir」，減少輻射的影響。由此可見，儘管Panerai曾經邀請Rolex合作，但是跨過百年的歷史洪流，其實同樣留下不少珍貴的技術。