Rolex這三款錶在疫情下價格再創歷史新高　比去年高位再升一成？

2020年確實是詭譎多變的一年，新冠肺炎疫情對各行各業造成的衝擊顯而易見，以鐘錶業界為例，疫情造成了錶界生態的改變，原本一年中最重要的兩大表展陸續停辦，甚至2021年都會以有別過往的新型態出現；同時有不少品牌在歐洲疫情剛爆發的3月也罕見關廠停工，間接導致新錶發表與上市的計畫大亂。此外也是在疫情剛開始大流行的初期，原本近年價格不斷上漲的熱門手錶也一度出現令人震驚的跌幅等等，一切都和我們習以為常的情況有很大的不同。

熱門手錶價格的低迷在疫情剛要升温時就被預期是可能發生的事，它雖然也如同許多人所料出現了，只不過令人有點意外的是，熱門錶價格滑落的時間並沒有持續太長的時間，從之前我們觀察到的現象顯示，熱門手錶的價格自從2020年3月開始出現較為明顯的跌幅，大概到2020年6～7月之交以後就慢慢開始從谷底回温，如今有些熱門錶又重新站回了疫情前的巔峰，彷彿先前的墜跌是一場夢似的。

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雖然熱門手錶價格的回温並非什麼大驚奇，但是在全球疫情仍看不到轉危為安的曙光之際，沒想到手錶市場的交易熱度卻提前回來了，回想疫情剛要沸騰時，當時有不少錶店都被迫先暫時關店，因為人們隨着政府的封城等政策，生活的優先考量變得是保命為優先，關於買賣奢侈品（如高級手錶這類的物品）興趣相對低落，因此當時就算店內有現貨，市場也不見得想買；可是在半年過去的現在，人們似乎漸漸適應與疫情共存的生活，就算某些生活型態無法完全回到與過去一樣的水平，但像是手錶交易這類的行為，也因為這半年多來開始迫使人們選用更多替代辦法（如線上買賣）來解決而找到了解套辦法。

國外有媒體最近舉了三款勞力士熱門錶當例子，他們比較在2019年和2020年目前最新的價格後發現（價格均為未使用過的新錶狀態），這三款手錶有點匪夷所思的從2019年的高點到歷經2020年的低谷後，截至最近這幾款錶的價格又衝了上來，而且還衝到比去年還高的水準，甚至漲幅至少都在5%以上！

國外有媒體比較三款勞力士熱門錶在2019年和2020年價格後發現，價格漲幅至少都在5%以上！（watchtradingco@IG）

這三款錶分別是GMT-Master II 126710BLRO、Daytona 116503和Daytona 116508，它們在2019年的價格高點依序為美金18,995、19,300和52,000，結果在我們以為經歷2020年疫情浩劫後短期內價格應該還無法回覆正常的現今，三款的價格紛紛攀升到美金19,995、21,500和56,495，逆風高飛創下這些手錶身價的歷史新高點。

其中半金Daytona 116503漲幅最為可觀，約漲了11%，再來黃金款Daytona 116508漲幅也有8.6%，至於本來就很搶手的GMT-Master II 126710BLRO則也要比去年多花5%的金額才有可能入手，沒想到經歷過一段低潮期的手錶市場，在2020年還沒結束之前一些熱門錶就又回覆到比先前更驚人的價格水準，讓人十分好奇究竟為什麼會出現這樣的谷底大反彈現象。

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有錶友對外媒列出的當前價格來源感到懷疑，因為他在水貨市場網站上看到的價格並沒有這麼高，也有的錶友認為這些熱門錶價格未來數月內就可能再跌下來，還有的錶友則是覺得有鑑於2020年受到疫情影響導致手錶的出貨量下降，因此這些價格有可能再被衝高。另外也有錶友認為這樣的價格喊出來不代錶一定是實際的成交價格，因為消費者還是會去衡量產品本身的價值是否與它的價格相當，如果超出可接受範圍，那不管手錶價格喊得再高，它還是隻能一直擺在架上不會有人想買。

錶友之間各有各的看法，甚至還出現相當兩極化的論點，不過手錶能被喊到一個高價代表它的確有市場存在，姑且不論上面列出的熱門表價格變化是否就是全球市場的共同情況，從中還是可以看出在適應了疫情發展後，人們對於購買奢侈品的態度又從保守逐漸解封，原本行情就好的表，即使曾受到疫情衝擊，但它們回升的速度相對也很快，代表目前市場對於熱門表的需求還是高於市場的供給量，在物以稀為貴的情況下，間接助長了手錶價格回温。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：什麼原因導致這三款勞力士價格衝上歷史新高】