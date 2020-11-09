腕錶和跑車，往往都是男人最愛的「玩物」，但是兩者的關係同樣密不可分。翻開不少腕錶品牌的歷史，它們和超級跑車往往都會攜手合作，帶來讓人目不暇給的聯名系列。不過同樣流著意大利血統的Grimoldi Milano和Ferrari，它們更加擁有千絲萬縷的「親密關係」。

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或許，Grimoldi Milano並非一個耳熟能詳的腕錶品牌。不過自從1964年Anselmo Grimoldi和妻子Rosanna Grimoldi共同創立Grimoldi Milano，他們憑著精湛的工藝迅速風靡全球。當年創立品牌的時候，Anselmo Grimoldi或多或少都是專注珠寶設計，並且獲得奧斯卡影帝Dustin Hoffman、饒舌歌手50 Cent和流行歌手Britney Spears等等的青睞。直至GTO系列橫空出世，注定寫下一個屬於品牌的傳奇故事。

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正當Grimoldi Milano遇上Ferrari，兩個同樣來自意大利的家族，產生讓人驚艷的化學反應。創意總監運用Ferrari 250 GTO系列作為設計靈感，並且參考超級跑車的華麗線條，藉此賦予腕錶優雅華麗的現代美學。Ferrari 250 GTO系列的美學精髓，亦於腕錶的每個零件當中呈現，例如動力儲存指示針參考超級跑車的手動變速箱設計，或是錶帶參考Ferrari 250 GTO系列的皮革內飾等等，處處可以看到超級跑車的設計符號。當然，Ferrari 250 GTO系列經典的流暢線條，化身極具標誌性的腕錶造型，難怪推出至今仍是品牌的皇牌系列。

隨著GTO系列的成功，品牌開始積極考慮如何拓展市場，如何能夠保留獨特的設計，同時帶來與眾不同的感覺。因此，Grimoldi Milano特別邀請Elia攜手合作，重新演繹品牌的經典系列。兩者的合作關係至今已經持續超過十五年，而且作為意大利的年輕藝術家，Elia的手繪錶盤可以說是極具個性，亦於每年的Baselworld展出，透過探索自然的時間美學，傳遞歡樂的力量。

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儘管GTO系列未必算是頂級的腕錶，但是同樣提供八個小時的戶力儲存和5ATM的防水性能，時針和分針則是採用Super-LumiNova®夜光物料，賦予腕錶更加顯著和持久的夜光效果。自從創立至今，Anselmo Grimoldi憑藉精湛純熟的工藝享譽全球，甚至曾經協助Franck Muller鑲嵌腕錶的鑽石，亦是Michel Parmigiani和Vincent Calabrese等等的摯友。其實GTO系列，或多或少都是意大利家族之間的情誼象徵，代表兩個家族之間的深厚關係，延續兩者的意式熱情和藝術傳統，完美地展現低調的奢華魅力。