自從智能電話成為日常，腕錶或多或少已經變成一種造型的飾品。儘管如此，但是每個腕錶品牌還是繼續挑戰工藝極限和創意巔峰，就像機芯的調速裝置，至今仍然可以分為兩個主要類別，就是快慢針(Regulating Pins)和慣性微調擺輪(Free Sprung Balance)。前者主要透過控制游絲的收放長度，調整擺輪的轉動速度，後者則是調整擺輪的螺絲和砝碼，藉此改變擺輪的重量和直徑，加快和減慢擺輪的轉動速度。

兩個「無卡度游絲」的主要派系，Patek Philippe的Gyromax砝碼擺輪 (圖片來源：Patek Philippe)

慣性微調擺輪，不少腕錶品牌都會稱為「無卡度游絲」，並且分為兩個主要派系，當中包括Patek Philippe推出的Gyromax砝碼擺輪，以及Rolex推出的Microstella微調螺絲擺輪。如果說起「無卡度游絲」，總會率先想起Patek Philippe的Gyromax砝碼擺輪，而且更加成為品牌的特色之一，推出至今已經跨過半個世紀的歷史洪流，透過不斷的研發和改良，例如四臂橫樑和四顆砝碼的擺輪設計，帶來更加精準的報時功能，亦是這個原因吸引Audemars Piguet和Chopard同樣採用類似的結構。

OMEGA採用來自Rolex的Microstella微調螺絲擺輪，掀起一場鐘錶革命 (圖片來源：OMEGA)

至於Rolex的Microstella微調螺絲擺輪，則是採用一般的螺絲擺輪結構，並且使用四顆對稱的微調螺絲，減低擺輪運作時候的風阻，亦是方便工匠能夠不用取出機芯，直接進行微調作業。自從Rolex的專利期限屆滿，不少腕錶品牌例如OMEGA和Panerai，同樣採用Rolex的Microstella微調螺絲擺輪，當中OMEGA更加憑著Calibre 2500機芯，掀起一場鐘錶革命，亦讓量產機械腕錶踏上前所未有的巔峰。

Grand Seiko的9SA5機芯，象徵品牌對於工藝和細節的追求 (圖片來源：Grand Seiko)

或許，以往「無卡度游絲」或多或少都是腕錶系列的極致象徵，但是隨著科技的進步，不少腕錶品牌開始嘗試帶來讓人驚艷的工藝技術，例如Grand Seiko推出的六十周年限量系列，將會採用全新的9SA5機芯，融合嶄新的雙衝擊擒縱系統和「無卡度游絲」擺輪，掀起鐘錶界的高度關注。首先，不少腕錶品牌都是採用槓桿擒縱系統，例如Patek Philippe、Rolex和Tissot等等，至於Audemars Piguet和OMEGA，則是分別採用獨家擒縱系統和同軸擒縱系統，還有Grand Seiko採用的雙衝擊擒縱系統。

Audemars Piguet的獨家擒縱系統 (圖片來源：Audemars Piguet)

其實不論是Audemars Piguet的獨家擒縱系統、Grand Seiko的雙衝擊擒縱系統、或是OMEGA的同軸擒縱系統，其實都是源自天文台擒縱系列和羅賓擒縱系列，當年由於抗震能力未如理想，以及啟動困難，因此後期亦讓槓桿擒縱系統取而代之。當然，儘管現在已經能夠透過技術解決以往的問題，但是Audemars Piguet依然只會用於部份腕錶系列，OMEGA則是經歷超過二十年的時間洗禮，從而獲得更加穩定的性能。因此，Grand Seiko的9SA5機芯，可以說是對於工藝的探索和發掘。

Grand Seiko首次採用「無卡度游絲」 (圖片來源：Grand Seiko)

整個系列的機芯和佈局，充滿Grand Seiko的日式美學精髓，例如將會單向直接傳輸動力，例如9SA5採用Abraham-Louis Breguet發明的上繞式游絲，經歷超過八萬次的模擬，確保每個位置都是能夠發揮最佳的效能。另外，這次亦是Grand Seiko首次採用「無卡度游絲」，保持高振頻率外，動力儲存更加達到八十小時，同時精準程度達到正負八秒。其實儘管技術已經發展成熟，但是採用特殊擒縱系統的腕錶品牌還是不多，始終不但研發成本高昂，還要經過不斷的測試，確保能夠正式運作。因此就算六十周年限量系列的售價，足以媲美Kari Voutilainen和Laurent Ferrier等等推出的腕錶系列，但是不能否認9SA5機芯，確實能夠象徵日本的非凡製錶技術，相信不久的將來，也許能夠成為撼動瑞士腕錶品牌的力量！