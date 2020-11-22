Patek Philippe帶來震撼消息　「大自鳴」功能為何如此獨特？

腕錶的複雜功能，也許率先想起的都是「陀飛輪」、「萬年曆」和「三問報時」，但是除了「三問報時」外，還有其他鳴響報時機制的功能，亦是一種工藝象徵，例如「大自鳴」和「小自鳴」。這次Patek Philippe運用純粹形式演繹「大自鳴」功能的腕錶，完美地展現品牌精湛的製錶工藝。

Patek Philippe運用純粹形式演繹「大自鳴」功能 (圖片來源：Patek Philippe)

儘管現在已經變成鑑賞工藝，但是「大自鳴」、「小自鳴」和「三問報時」，一直都是象徵製錶工藝的極致。「大自鳴」會於整點整刻的時候，打出幾點幾刻的音律、「小自鳴」多數只會報刻，不會報時、至於「三問報時」則是按照需求啟動。其實只要搭載其中一種功能，已經足以讓人驚艷，但是Patek Philippe「不鳴則已，一鳴則驚人」，Grande Sonnerie Ref.6301P系列除了屬於品牌首枚純粹展示「大自鳴」的腕錶外，更加搭配「小自鳴」和「三問報時」，並且具備專利的「小三針」跳秒顯示。其實「大自鳴」由於製作複雜，當中包括如何掌控動力的流動和儲存，同時需要儲蓄足夠的動力，因此一直以來都是少於腕錶系列呈現。這次Patek Philippe為了能夠展現完美的音韻效果，品牌特別研發全新的GS 36-750 PS IRM機芯，經由超過七百枚零件組成，但是厚度只有七點五毫米。另外，為了克服「大自鳴」的動力儲存問題，品牌採用兩組串聯的發條，一組提供動力儲存，一組供應報時裝置使用，亦是這個原因，GS 36-750 PS IRM機芯能夠提供七十二個小時的動力儲存，並且提供二十四個小時的報時裝置動力。

Patek Philippe運用純粹形式演繹「大自鳴」功能 (圖片來源：Patek Philippe)

整個系列貫徹Patek Philippe對於音韻的追求，採用經典的三音簧系統，不但比起雙音簧系統需要更多的動力，調校的難度同樣增加不少。何況由於三條音簧附於機芯，就算處於狹窄的空間，彼此不能接觸，甚至不可以觸碰錶殼和機芯，同時確保每次敲打的力度一致。毫無疑問，不論是GS 36-750 PS IRM機芯，或是三音簧系統，Patek Philippe還是完美地展現品牌對於細節的追求，透過錶底的藍寶石玻璃，可以細味品牌的精湛工藝，彰顯優雅的氣息。機芯當中的Gyromax®砝碼擺輪、Spiromax®擺輪游絲、音簧、以及敲錘等等，透過巧妙佈局，帶來賞心悅目的視覺比例。

Patek Philippe運用純粹形式演繹「大自鳴」功能 (圖片來源：Patek Philippe)

Grande Sonnerie Ref.6301P系列擁有三項專利技術，當中包括靜音模式完全阻隔「大自鳴」，避免造力動力的損耗、突破兩枚按鍵的傳統，透過單一槓桿和滑動槓桿，已經可以自由轉換「大自鳴」、「小自鳴」和「三問報時」功能、最後則是透過齒輪運作的「小三針」跳秒顯示。當然，除了專利技術外，Patek Philipe再次呈現華麗的手工技藝，除了採用鉑金製作錶款外，更加融入Breguet數字時符、大明火琺瑯錶盤、以及白金葉形夜光指針，兼具摩登和優雅的格調，讓人目不暇給。

Patek Philippe運用純粹形式演繹「大自鳴」功能 (圖片來源：Patek Philippe)

毫無懸念，Patek Philippe再度設下讓人望塵莫及的標竿。始終對於善於製作鳴響報時機制的Patek Philippe來說，自從品牌創立開始，已經屢次突破工藝的極限，例如1860年首次推出「三問報時」的懷錶、或是1989年推出融合「大自鳴」、「小自鳴」和「三問報時」的腕錶系列等等。隨著Grande Sonnerie Ref.6301P系列正式登場，同時象徵Patek Philippe再次譜寫傳奇，開啟嶄新的一頁。