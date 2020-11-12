【Panerai】潮人最愛Luminor系列　經典神作列陣考你認識幾多

潮人最愛的高級腕錶Panerai推出過不少經典，但講到最受歡迎，一定是其擁有標誌外觀的Luminor系列。數數手指原來Luminor系列面世至今已經70周年，這個意大利高級腕錶品牌早前更在香港舉行了全球第一場Luminor 70周年Historical Exhibition，說明了品牌有多重視香港潮流對錶廠的支持。

Luminor Panerai model 6152-1 with rotating bezel歷史價值極高。(圖片來源：Panerai)

Luminor系列推出70年來，憑藉其非常易於辨認的錶橋為人熟悉，其中必須要認識的幾款腕錶，包括有Luminor Panerai model 6152-1 with rotating bezel，這枚歷史價值極高的的作品其透明錶框上的3點、6點和9點鐘方位均設有黑點，而12點鐘方位更設有一顆會亮起的小光點。

Luminor 1950 – 47毫米 (PAM00127) 擁有經典設計錶冠護橋裝置、拱狀藍寶石水晶玻璃及三文治面盤。(圖片來源：Panerai)

擁有經典設計錶冠護橋裝置、拱狀藍寶石水晶玻璃及三文治面盤的Luminor 1950 – 47毫米 (PAM00127) 也是一個你應該好好認識的經典。至於曾在2006年蘇富比拍賣的Luminor 1950 8 Days GMT – 44毫米 (PAM00290)，其價值更是獨一無二，收藏家們無一不對其虎視眈眈。

收藏家們無一不對Luminor 1950 8 Days GMT – 44毫米 (PAM00290)虎視眈眈。(圖片來源：Panerai)

Paneristi特別版腕錶Luminor Marina PVD – 44毫米 (PAM00195)的獨特之處，是在於其錶面附有品牌傳統雙箭頭「OP」標誌，盡顯Panerai與意大利海軍上天下海的歷史。

Paneristi特別版腕錶Luminor Marina PVD – 44毫米 (PAM00195)的獨特之處在於其錶面附有品牌傳統雙箭頭「OP」標誌。(圖片來源：Panerai)

至於Lo Scienziato – Luminor 1950 Tourbillon GMT Ceramica – 48毫米 (PAM00528) 的獨特之處，是其專利陀飛輪會圍繞垂直於平衡擺輪的軸線旋轉，能夠做到每一分鐘完成兩次旋轉，突破陀飛輪每一分鐘只會旋轉一周的傳統。另外，具有全新美學角度的Luminor Lab-Id Carbotech– 49毫米 (PAM00700) 腕錶，則彰顯了Panerai創意工坊的強大創造力，使用完全無需添加潤滑的機芯，而且只需鑲嵌四顆寶石軸承即可流暢運作。

Lo Scienziato – Luminor 1950 Tourbillon GMT Ceramica – 48毫米(PAM00528)的專利陀飛輪能夠做到每一分鐘完成兩次旋轉。(圖片來源：Panerai)

Panerai的成功之處，在於系列造型看似統一，但卻在細節上充滿可供解讀的特點，這些微細差異，訴說了品牌的歷史，也造就了品牌的成功。