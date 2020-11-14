【Louis Vuitton】繼續奮戰高級腕錶市場　除飛行陀飛輪外，還有…

Louis Vuitton已放棄了高級鐘錶市場了嗎？這是不少高級鐘錶愛好者都曾經問過的問題。

Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève是LV最強的高級製錶聲明。(圖片來源：Louis Vuitton)

回數這個時裝大牌進入高級製錶行列並沒有多久歷史，18年前看到市場的急速增長才正式參戰，而在2002之前他們只不過曾和IWC合作推出過兩枚高級腕錶，徹頭徹尾就是個時裝腕錶品牌。

錶盤上巨型LV標誌卻以同色處理不覺突兀。(圖片來源：Louis Vuitton)

當年品牌決意進入高級製錶領域，並以「Tambour」作為標誌性系列名稱，開始了其獨特「鼓形」錶殼為特徵的高級製錶事業（Tambour就是法文「鼓」的意思）。

錶背的鏤空處理同樣可見心思。(圖片來源：Louis Vuitton)

早期發展Louis Vuitton主要採用LVMH旗下製錶商如Zenith所提供的機芯作為動力。直到2011年，眼見市場成熟，於是LV決定買下總部位於日內瓦的高級製錶工作室「La Fabrique Du Temps」，這家由曾服務過Patek Philippe及Gerald Genta的製錶師Michel Navas有份創立的小型工作室，為LV創作的Spin Time一舉將LV的手錶推入鐘錶的最高層，並獲得了幾枚「日內瓦印記」的精品。

錶殼物料稱為「Carbostratum」是通過隨機層疊100張碳原料而產生。(圖片來源：Louis Vuitton)

開始時幾年間LV在高級製錶界的活躍度不禁令人寄予厚望，但後來因為高級腕錶市場的停滯而再次回歸沉寂。當我們開始忘記了LV曾經的精彩，今年品牌卻又以一枚Tambour Curve Flying Tourbillon Poinçon de Genève提醒大家他們仍然在默默努力。

LV工作室自家製編號108手動上鍊機芯具備80小時動力儲備。(圖片來源：Louis Vuitton)

腕錶的鏤空飛行陀飛輪從六點鐘的傳統位置移至九點鐘，凸顯著品牌與工作室之間的緊密聯繫。鏤空夾板和經黑色NAC處理過的錶橋上一個巨型「LV」標誌矚目而醒神。陀飛輪框架上的LV花圖案精美絕倫，LV的工作室自家製編號108手動上鍊機芯是具備80小時動力儲備，你亦可以在六點鐘位置看得到日內瓦印記。腕錶可配備黑色橡膠、藍色或黑色鱷魚皮混及橡膠錶帶，令腕錶在豪華與時尚之間得到了微妙的平衡。

特別一提的還有腕錶底部直徑為46mm而錶面直徑為42mm的錶殼物料稱為「Carbostratum」是通過隨機層疊100張碳原料而產生的，讓其看起來帶有一種不規則的生命感，並成就高級腕錶的完美一筆。