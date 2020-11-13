【Chopard】向世上最美麗賽車活動致敬　1000 Miglia變出經典名作

被譽為「世界上最美麗」的賽車活動「1000 Miglia」汽車拉力賽是歷史上最著名的賽車盛事之一。這個古董車賽傳統於5月舉行，今年為配合公眾健康條例，延至10月22至25日期間舉行。而Chopard自1988年起，至今連續第32年成為「1000 Miglia」古董車賽的主要合作夥伴及官方計時器，除了陪伴一眾車手征服長達1,005英里的路段以外，亦同時推出多款Mille Miglia系列腕錶對比賽作出致敬。

參加比賽的每個人都悉心打扮並戴上Chopard的腕錶。(圖片來源：Chopard)

比賽從意大利Brescia出發，穿越意大利多個景點，再在羅馬折返原地。參加拉力賽的古董車均於1927年至1957年之間生產，名次已經不是比賽重點，講究的卻是那種優雅與浪漫。

Mille Miglia 2020 Race Edition計時腕錶錶。(圖片來源：Chopard)

按照傳統，Chopard今年也為比賽推出一系列新腕錶以紀念全新形式的「1000 Miglia」賽事。例如Mille Miglia 2020 Race Edition計時腕錶，採用經噴砂處理的DLC精鋼及符合社會公義的標準玫瑰金製成42毫米直徑錶殼，配搭黑色皮革錶帶及錶盤；另有經噴砂處理的純精鋼款式，限量1,000枚。兩款腕錶均配備自動上鏈的天文台認證精密時計機械機芯。

Mille Miglia GTS Azzurro Power Control腕錶。(圖片來源：Chopard)

此系列更備有兩款時尚的藍色精鋼腕錶，包括Mille Miglia GTS Azzurro Power Control腕錶（採用43毫米直徑錶殼，並限量500枚）及Mille Miglia GTS Azzurro Chrono計時腕錶（採用44毫米直徑錶殼，並限量750枚），兩款均配備自動上鏈的天文台認證精密時計機械機芯。

Mille Miglia Lab One陀飛輪計時腕錶。(圖片來源：Chopard)

最後，Chopard更推出Mille Miglia Lab One陀飛輪計時腕錶，限量20枚。這是一款集Chopard各工作坊最超卓的工藝及創新意念製成的概念腕錶，採用經噴砂處理的DLC鈦金屬製成的枕形錶殼，並配備Chopard 04.03-M陀飛輪機芯。