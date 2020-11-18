【青銅製錶】物料變色成獨一無二是好是壞？　小心保養能一世伴隨

青銅錶近年大行其道，其最大的特色，在於其表面會因環境而氧化，並出現獨一無二的銅綠斑紋，令到你的腕錶只屬你一人。

青銅手錶會否因為錶殼氧化而帶來保養的困難，這是第一個大家關心的。（圖片來源：Longines）

這件事是好是壞，由這種物料初推出時就已經引來爭論，其中手錶會否因為錶殼氧化而帶來保養的困難，這是第一個大家關心的。但在眾多品牌相繼推出青銅錶殼的同時，各大品牌其實早就掌握了物料的控制，以確保其氧化速度能夠控制在適當的範圍中，起碼你佩戴一兩代都不致於出現大問題。

青銅錶表面會因環境而氧化，並出現獨一無二的銅綠斑紋，令到你的腕錶只屬你一人。（圖片來源：Longines）

但當然這也講究你佩帶腕錶的習慣，如果是時常出入於海岸或是濕氣重的地方，又或者佩帶者本身有大汗的情況，又甚至你會戴著腕錶去做運動，以上種種條件都會加速腕錶變色的速度。所以如果你本身是期望腕錶能夠歷久如新的話，那青銅錶就一定不是你杯茶。

Longines全新推出的Legend Diver潛水錶，設計保留了60年代原創型號的簡約線條，再加入嶄新的技術功能。（圖片來源：Longines）

另一個更直接的影響，就是二手市場。很多人「玩」錶，都喜歡每用一段時間就賣掉舊貨去換新錶。青銅錶講明會因你的佩帶而變色，在二手市場上來說，除非你是甚麼名人巨星，否則變了色的腕錶就肯定會對其二手價格產生影響。

與原創型號同樣配備旋入式錶背，更飾有潛水員雕刻圖案。（圖片來源：Longines）

所以說青銅製錶是壞事還是好事，就視乎你的玩錶態度了。以下順道介紹Longines全新推出的Legend Diver潛水錶，設計保留了60年代原創型號的簡約線條，再加入嶄新的技術功能。

腕錶搭配米色縫線的深棕色皮帶和綠色NATO尼龍錶帶。（圖片來源：Longines）

腕錶選用42毫米直徑青銅及鈦金屬錶殼，內藏矽游絲自動機芯。拱形藍寶石水晶錶鏡覆蓋著漸變綠色亮麗錶面及夜光指針，正方形小時刻度加上Super-LumiNova®夜光塗層；阿拉伯數字刻度下方同時加上夜光長方形刻度，使佩戴者更能清晰讀取時間。與原創型號同樣配備旋入式錶背，更飾有潛水員雕刻圖案。腕錶搭配米色縫線的深棕色皮帶和綠色NATO尼龍錶帶，更附有簡易換錶帶所需工具，並備有5年保用。