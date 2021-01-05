【Rolex】計時精準的幕後「功臣」　揭開勞力士手錶的神秘心臟

ROLEX勞力士手錶之所以能如此受到市場歡迎，與品牌名氣、定位、產品設計與品質等因素皆息息相關，對於熱愛機械錶的人士而言，勞力士手錶的精準度向來能讓他們感到滿意甚至驚豔，除了品牌對於手錶製程與成品的嚴格把關外，機芯結構的組成也是關鍵，尤其是猶如機芯心臟的擒縱系統部分，更是勞力士展現技術水準的一大舞台。

目前品牌機芯若依擒縱系統內部重要組件——游絲的差別，大概可以分成兩種類型，其中一種已經沿用20年，另一種則是近年品牌新推出的研發成果，以2020年重新改款的Oyster Perpetual而言，它便是勞力士旗下同時具備兩種擒縱系統的案例之一，至於這兩種不同類型的游絲有什麼特色呢？以下帶你一探它們的究竟。

Rolex有哪兩種不同類型的游絲？按圖查看兩種游絲的特色吧▼▼▼

+ 8

Parachrom藍游絲擒縱系統

ROLEX勞力士在2000年推出新改款的Daytona時，也一併打造出新生代的計時機芯4130，這枚機芯裡面有個非常重要的特徵在於品牌創造出Parachrom這種新世代游絲，Parachrom游絲的成分為鈮（niobium）、鋯（zirconium）與氧合金，優勢在於不易受到溫差影響、抗磁和抗震（比傳統材質高十倍）效果好，相較於傳統游絲往往以鐵、鎳、鈷、和鉻等鐵磁合金製作，其於抗磁性能的表現始終存在一股隱憂，因此當勞力士開發出Parachrom游絲後，在往後迄今20年的歷史中也逐漸把這種游絲導入到旗下大部分作品。

目前我們對Parachrom游絲的主要印象就是它是藍色的，這點與一般游絲那種銀灰色調很不一樣，不過Parachrom游絲並非一開始就是以藍色的樣貌示人，當它在2000年剛推出時其實也還是傳統游絲的顏色，但是品牌推出這項發明後，後續還是不斷思考可以怎麼優化和調整它的設計，因此現在我們習以為常的Parachrom「藍」游絲其實是從2005年以後才開始出現，當年勞力士啟用新的處理技術讓游絲外觀形成搶眼的藍色，據說這不只為了提升顏值而已，背後也有加強游絲穩定性的用意。

而當Parachrom藍游絲開始曝光，品牌也更大量地將之應用在旗下手錶作品中，甚至到了近年勞力士打造出新世代機芯32系後，也還是沿用這套游絲系統，可見其品質和規格頗具前瞻性，用了20年還是很能跟上時代。近年勞力士持續地研發也替Parachrom藍游絲找到了更能相輔相成的「好幫手」，品牌2016年推出了名為”Chronergy”的擒縱系統，新設計針對傳統瑞士槓桿式擒縱系統的不足之處加以改良強化，主要特點包括改變擒縱輪造型（輪齒鏤空減輕厚度、慣性也可降低）、降低馬仔兩端寶石約一半的厚度、擒縱系統零件不採對齊方式而是有呈偏移的位置（但是槓桿效應卻隨之提升），簡言之Chronergy擒縱系統可以較傳統設計提升15%的動力效率。再者這套新的擒縱系統是以鎳磷材質製成，好處在於抗磁性佳，間接穩固手錶的走時品質。

勞力士在2020年發表的幾款搭載32系機芯的作品如水鬼、36mm或41mm的Oyster Perpetual等都具備Chronergy擒縱系統搭配Parachrom藍游絲，屬於目前品牌最精銳的技術成果，也難怪今年這些系列改款的重點都會強調機芯的升級這部分。

【相關文章：陀飛輪 手錶 就是走得準、價錢高？一文釐清三大迷思 （按圖預覽）】

+ 11

Syloxi矽游絲擒縱系統

矽游絲在當今的錶壇如雨後春筍般不斷冒出，事實上勞力士早在1990年代就已經與百達翡麗與Swatch集團等共同投入研發矽材質擒縱，但相較於百達翡麗和Swatch集團旗下品牌如寶璣大概在2005年～2007年之間陸續推出搭載矽材質零件的作品，身為研發矽材質元老之一的勞力士則是相對顯得沉默，或許是同一時間他們更著重將心力放在改良Parachrom藍游絲的關係，也因此品牌是直到2014年才正式發表自家的矽材質作品——Syloxi矽游絲。

有意思的是，勞力士剛推出採用Syloxi矽游絲的首發機芯（2236）乃是套用在34mm的Datejust Pearlmaster女錶上，而非應用在運動手錶系列上，目前這類型游絲主要用於品牌旗下錶徑較小的女錶作品中，如Oyster Perpetual系列小於34mm的款一律都搭載Syloxi矽游絲，與36mm以上款式使用Parachrom藍游絲有所分別。

Syloxi這種材質屬於類金屬，主要由矽和氧化矽組成，它與傳統金屬元素主要的差異即在於抗磁性以及抗溫差效應更好，不過這種材質也存在硬而脆的隱憂，代表它的加工過程更為困難。Syloxi游絲與Parachrom藍游絲搭配Chronergy擒縱結構的設計都通過了勞力士現今的頂級天文台認證，代表兩類機芯的走時精準度都能達到-2～+2秒的水準。

繼前幾年包括Pearlmaster和Datejust以及37mm的Yacht-Master紛紛換上2236機芯後（取代2235機芯），2020年出現於Oyster Perpetual系列的2232機芯則是取代2231機芯，一如前面提到，如今的2232機芯也嶄新導入Syloxi游絲，這麼一來勞力士針對男、女錶作品採用不同類別擒縱系統的計畫便更加清晰可見。

【相關文章：Rolex勞力士停產手錶火速漲價 這3款可保值漸受注目 （按圖預覽）】

+ 11

兩種游絲都是確保勞力士手錶精準走時的關鍵

無論Parachrom藍游絲或Syloxi矽游絲的研發目的都是要讓手錶擁有更耐操精準的品質，它們都是為了改良傳統金屬游絲的缺陷而生，擁有這兩類擒縱結構的好處是它們都不需要仰賴錶殼內部的軟鐵殼來提升抗磁性能，但本質上兩種游絲還是有著細微差異，Parachrom的成分屬於過渡金屬、Syloxi則是類金屬，後者比前者的抗磁性更強烈，但前者由於有Chronergy擒縱系統的幫助，於走時精準度的表現照理說更能令人放心。兩者各有所長，很難用熟優熟劣的角度來評斷它們，以現階段來說，品牌對兩種擒縱系統各有安排，因此也不存在誰將取代誰的問題，畢竟它們都是品牌長期研發的心血結晶，也都是勞力士手錶可以精準運行不可或缺的背後支柱。

【相關文章：2020年四款手錶大幅升值 Rolex並非最強 冠軍4年市價升近一倍半 （按圖預覽）】

+ 12

【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：勞力士手錶走時精準的祕密】