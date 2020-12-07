Rolex新錶最新行情整理：這款炒價升幅達81%　其他熱門錶亦升30%

ROLEX勞力士2020年推出新款的時間比較晚，但是一發表新作至少就有Submariner水鬼和Oyster Perpetual這兩大系列讓人買錶的慾望大增。自從勞力士9月發表新作後，不知不覺也經過了兩個多月的時間，目前二手市場對於前述兩大人氣系列各款手錶的價值也慢慢呈現出一個比較有脈絡的局面，市場會從消費者的選擇中證明哪款錶的人氣最旺（這也代表這幾款最難從AD店買到），而愈難買到的手錶也間接表示了它們在二手市場的價格會飆到更高。

還記得水鬼和Oyster Perpetual剛推出的那段時間，在一起些線上交易平台如eBay和Chrono24 Po出的價格都滿瘋狂的，有些甚至超過手錶定價一倍以上，不過隨著這些熱門手錶上市銷售了一段時間之後，各款錶的行情也逐漸穩定下來。

國外有媒體披露了有家專門從事二手錶交易的國際公司從多方管道收集了市場各品牌手錶最新的價格資訊，其中也包括前述勞力士兩大系列新錶的行情變化，根據該公司的資料，他們分別列出了水鬼和Oyster Perpetual系列（包括詢問度最高的41mm和36mm）目前溢價程度的排行與比率，從中我們會發現特別熱門的款式超定價比率至少都有50%以上，其他也屬熱門錶的款式少說也要付出高於定價至少30%的價格才能順利入手，以下我們就按照系列和超定價比率來看看勞力士熱門新錶目前在國外的行情如何。

▼▼▼按圖即看勞力士熱門新錶目前在國外的行情如何▼▼▼

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綠水鬼和Tiffany藍Oyster Perpetual是勞力士2020年新款的人氣王牌

從以上的數據可看出，水鬼家族裡最熱門的還是以綠水鬼126610LV一枝獨秀，它的行情足足是另兩款黑水鬼的一倍有餘。至於Oyster Perpetual不管41mm或36mm在歐洲錶迷眼中最愛的都是Tiffany藍面盤，不過有個有趣的現象是Oyster Perpetual 41mm最冷門的顏色是粉紅色，但到了錶徑較小一些的36mm身上，粉紅色卻躍居溢價率第二高的位置，如果比較武斷式的推論大致可以得出41mm的主要客群為男性、36mm的主要客群為女性，才會導致兩個尺寸的市場顏色喜好呈逆轉式的結果，但可以確定的一點是Tiffany藍面是男女錶迷最能接受的顏色。雖說這份資料主要是針對歐洲消費者所收集來的數據，但從中還是可以大概看出錶迷對勞力士新款的偏好，在此也提供給國內錶迷作為選錶的參考。

▼▼▼點擊下圖即睇勞力士2020新水鬼價格▼▼▼

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▼▼▼點擊下圖即睇勞力士2020新Oyster Perpetual價格規格▼▼▼

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：新款水鬼和Oyster Perpetual國外賣最好是這兩款 最新行情整理】