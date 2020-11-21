【Zenith】動漫狂迷上身推出雷朋三世特別版　拍賣救助癌症兒童

精靈鬼馬的雷朋三世、拔槍只需0.3秒的神槍手次元大介，加上無所不斬的居合道高手石川五右衛門，三個神偷拍檔當年吸引了不知幾多粉絲，當中甚至包括了高級鐘錶界的設計師們。

Chronomaster Revival Lupin The Third腕錶只在日本獨家限量發售。（圖片來源：Zenith）

上月在日內瓦La Réserve酒店舉辦的拍賣會上，富藝斯（Phillips）拍賣行以CHF 189,000 (約160萬港元)，售出一枚Zenith Chronomaster Revival Lupin The Third的獨一無二珍品。

神槍手次元大介手上佩帶Zenith El Primero。（圖片來源：Zenith）

腕錶的設計是來自於動漫《雷朋三世》（Lupin The Third）中描繪的腕錶，當中次元大介所佩戴的腕錶以Zenith A384腕錶為藍本，黑色錶盤搭戴鍍金印花圖案。由於時標是以印刷方式鑄造，而非一般鑲貼時標，所以與其他腕錶相比，時標的尺寸更小。最有趣的地方，是動畫為了避免版權商標問題，特別將ZENITH標誌中的「Z」和「H」字母顏色變暗。

動畫人物戴真實手腕效果相當有趣。（圖片來源：Zenith）

2019年，Zenith以忠於原著的方式打造了日本獨家限量版Chronomaster Revival Lupin The Third腕錶，也是第一款從日本漫畫和動漫汲取靈感的腕錶，連品牌標誌也用相同方式處理，非常過癮。

動畫中的腕錶設計畫到十足像真。（圖片來源：Zenith）

此外，Zenith已連續第二年將拍賣珍品所獲得的款項捐贈予瑞士註冊的非牟利組織——Zoé4life。此組織是一家公眾服務機構，致力於支持癌症研究，為有需要的病患家庭提供經濟援助，為兒童患者的治療提供幫助，並喚起大眾對兒童癌症的關注，令整件事變得更有深度和意義。

Zenith 倒過來將動畫的設計照辦煮碗更是過癮。（圖片來源：Zenith）

去年面世後大獲成功，Zenith今年推出了Chronomaster Revival Lupin The Third – 2nd Edition第二版腕錶，以同名動漫中描繪的第二款Zenith計時腕錶為藍本，搭配對比鮮明的「熊貓」錶盤，並於全球發售。

錶背可以看到特別刻印的次元大介公仔。（圖片來源：Zenith）