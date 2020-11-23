聖誕節馬上就要來臨了，即使今年的聖誕很可能沒有以往的氣氛了，可是為親朋密友或是另一半準備禮物還是比起收到禮物更加開心吧。一枚腕錶象徵著工藝與誠意，也可以為美好的時刻留下紀念，例如聞名於世的Franck Muller就以其獨特的錶盤與外型而深得民心，用來做聖誕禮物就彰顯心意。

（圖片來源：Franck Muller）

品牌創立於同名的製錶師Franck Muller，在成立品牌之前他主要製作客製化錶款而聞名，特別是陀飛輪作品。但真正奠定品牌基因的作品，就要算上在1987年面世的酒桶型Cintrée Curvex系列，直到2013年以沿襲這設計而推出的Vanguard系列都是矚目之作，至少人家一看到就會知道是品牌的出品。

左為「Vanguard 7日動力鏤空玫瑰金腕錶」，右為「Cintrée Curvex女裝自動腕錶」（圖片來源：Franck Muller）

除了酒桶外型之外，品牌作品的「瘋狂」錶盤也是令人一見難忘，非常令人懷疑要怎樣看錶盤，時針跳字的原理又是怎樣的？原來品牌有著一套獨有的運算方法名為「Order in Chaos」，要如何在混沌中找到秩序呢？就是錶盤上4個時標的間隔，每次分針走完一圈，即是時針每隔60分鐘便會跳至下一個正確數字時標，特別為這獨特的設計而設，稱之為「Crazy Hours」。

「Double Mystery」（圖片來源：Franck Muller）

以上兩個獨特性成就出品牌的獨有基因，也衍生出以下幾款近年著名的作品，「Double Mystery」體現出令人驚嘆的腕錶構造，體現在不同的時分盤轉速，以閃亮鑽石標明時間，象徵著閃亮而寶貴的時間不斷流轉。而「Vanguard Crazy Hours Lady亞洲特別版」就有不少名媛選戴，又以精美的鑽石、寶石在亂序顯示的數字時標中，突顯突破傳統的「Order in Chaos」讀數方式，還有「Vanguard自動鑲鑽腕錶」以矚目鑽石所呈現的獨有酒桶造型。

想突顯紳士魅力，結構精巧複雜的「Vanguard 7日動力鏤空玫瑰金腕錶」就富有建築及幾何美感，反映出男士們的內涵與智慧。對於女士們，也有「Cintrée Curvex女裝自動腕錶」特別為女性而設，高貴大方的藍寶石水晶錶背可以欣賞機芯的運作，經典的Cintrée Curvex錶殼設計突顯華貴，配以18K玫瑰金鑲鑽，七彩的時標加上紅色錶帶，特別有聖誕氣氛。