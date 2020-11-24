英國2百年腕錶老字號配瑞士工藝　黑曜石錶盤與超巨月相神秘美學

源自於英國的Arnold & Son自1764年創辦至今，在錶壇也算相當具名氣。牌子現在將錶廠設於瑞士，製作手藝上都是業界一流的。歷史雖說悠久，但講到設計，則絕不保守，好像他們最新推出的Perpetual Moon Obsidian恆動月相黑曜石腕錶，就相當教人驚喜。

超大尺寸月亮，是當今錶壇最巨型的月相之一。(圖片提供：Arnold & Son)

Perpetual Moon Obsidian的獨特之處有兩點，都在名字上寫明了。其搭載的超大尺寸月亮，是當今錶壇最巨型的月相之一。大型圓形視窗裡運轉的月球經鍍銠處理明亮有如天上月色，其表面布滿陰影和浮雕細節，非常有詩意。

金色黑曜石的反光來自於這種半寶石的化學成份及其特殊的結晶。(圖片提供：Arnold & Son)

與之互相對比的，是一個以墨西哥黑曜石製成的時計錶盤。黑曜石是一種火山石，可以在中美洲開採得到，前哥倫布文明的宗教儀式中就非常喜歡使用。這種石材的二氧化矽含量很高，使其具有優異的硬度和光澤。

腕錶設計是為月之女神塞勒涅（Séléné）創造屬於她的腕錶。(圖片提供：Arnold & Son)

製錶團隊遠赴墨西哥，找來這款古老又迷人的石材當中最特別的一種：金色黑曜石。金色黑曜石的反光來自於這種半寶石的化學成份及其特殊的結晶。這種金銅色澤不在表面上，而是出現在材質的裡層。儘管錶盤上反射出的光澤並不醒目，但卻足以產生閃爍效果，進而讓指針和時標映射出光芒。

大型圓形視窗裡運轉的月球經鍍銠處理明亮有如天上月色。(圖片提供：Arnold & Son)

與Arnold & Son使用的所有機芯一樣，腕錶配置的A&S1512機芯同樣是在瑞士La Chaux-de-Fonds製錶廠全程進行開發、製造、裝飾、組裝、調校和裝殼。這款機芯配備大型發條盒，振動頻率為3赫茲，可實現90小時的動力儲存。最後，機芯還可顯示長達122年的精確月相，直到與夜空中的實際月相產生一天的誤差。