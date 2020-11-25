張寶兒結婚｜袁偉豪手上名錶市值130萬　解構垂直陀飛輪名貴之處

藝人袁偉豪與張寶兒在疫情之下舉行婚禮，眼利的朋友已見到婚禮上另一焦點，就是袁偉豪手上所戴著的矚目名錶，不是Rolex、Patek Philippe、愛彼或Richard Mille，而是……

袁偉豪張寶兒結婚（陳順禎攝）

近日全城熱話，要說到藝人袁偉豪與張寶兒在疫情之下舉行婚禮，愛在疫症蔓延時，有情人終成眷屬。不過，袁偉豪手上所戴著的名錶，同樣矚目，這是品牌CYRUS於2018年發布的作品Klepcys Vertical Tourbillon，現時市值約130萬港元。



CYRUS這個名字，沒有如錶界龍頭大哥們常見，但作為獨立製錶品牌的它絕對是一個值得留意的名字。這一款佳作是一枚陀飛輪作品，陀飛輪以複雜工藝和計算而見稱，是為錶界三大技術之一，當中對於重力的影響向來都是最根本要解決的，而這款作品顧名思義，就是將陀飛輪框架垂直裝嵌，使之在戴上手時大部份情況下都能保持垂直，從而抵消了重力對擺輪的影響，加強精準度。

（圖片來源：CYRUS）

然而，陀飛輪的最有價值之處真的是在於準時？當然不是，要不然非陀飛輪之作就不精準了？這種「概念上」的精準其實我們是難以體會得到的，所以其價值在於功夫與藝術，要體現出來當然就要用肉眼能夠看得到了。Klepcys Vertical Tourbillon在造型上已經相當劃時代，其背後主導作品的就是錶界最優秀的製錶師之一的Jean-François Mojon，這個名字本身就足以令人期待，陀飛輪框硬橋硬馬地打直劈在錶面上，足以定立其獨特性，但是這設計又影響到整個錶面的系統，跳針不能就這樣在錶面上轉圈走，所以藉著陀飛輪框將錶面一分為二，索性就把時、分區域分開，認真一看，看時間時就活像是一個「Analog」版的電子跳字錶。

所以說，CYRUS Klepcys Vertical Tourbillon在工藝上當然有價值，而且其功夫更加可以「看得出」，豈不是最值錢之處嗎，陀飛輪很多時就是觀賞價值大於實際用途，其實腕錶亦然。這款作品採用亮眼的18K玫瑰金錶殼，44毫米相當適合袁偉豪粗壯的手腕，在婚禮上與男主角互相映照。