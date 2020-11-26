馬勒當拿（Diego Armando Maradona）逝世，在足球場內外這阿根廷球王的一生都有夠傳奇，被譽為天才、「球場上帝」，在這光景背後的私生活卻毫不掩飾的放縱，當中最影響他的可謂是毒品。多年來有不少眼利的球迷還發現到馬勒當拿有一個奇怪的習慣，就是總是雙手各戴著一隻腕錶，後來他為此解畫，原來竟是因為惦記著家鄉，或者親情才是他最執著之處，曾經也是家庭帶他走出毒海。

多年來馬勒當拿都戴著兩隻錶（圖片來源：Getty Images）

馬勒當拿說過，他並非因為喜歡才戴兩隻錶，卻由於他經常身在世界各地，一隻是為了他自己，另一隻就是家鄉的時間，而他就特別惦記著女兒。

多年來馬勒當拿都戴著兩隻錶（圖片來源：Getty Images）

馬勒當拿自1991年曾經因為吸毒而被禁賽，及後更曾被逮捕，直到1998年，他因為吸毒過量而昏迷，而前妻當時就哭著對他說不能失去他，再加上他差點就因此而猝死，所以就毅然戒掉毒癮。無論毒禍如何可怕，但卻也敵不過親情，也反映在他的兩隻錶之上。

馬勒當拿與一眾男士一樣，都是愛錶之人，在他手上當然看過不少名錶，原來他更曾經擁有過自己的腕錶，就是在2012年，Hublot曾經推出過一款「Big Bang King Power Maradona Limited Edition」，限量500隻，除了在錶盤之下有球王的簽名，在三點鐘位置更有「 永遠的10號」，左方小時計走一圈為45分鐘，就象徵足球比賽半場的時間，至於背面還有他的標誌性舉手動作刻劃。後來這款作品也在佳士得舉行過拍賣。

阿根廷、意大利民眾上街向馬勒當拿作最後致敬：