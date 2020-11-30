Rolex｜日本熱門錶款11月價格現明顯跌幅　黑、綠水鬼創4個月新低

勞力士水鬼不只在台灣市場備受喜愛，包括日本錶迷也是哈這只錶哈到不行，因此在水鬼家族剛於2020年9月發表新改款時也曾經造成日本市場一陣狂熱，而且受到新錶推出的影響，在9月初期也曾帶動一波已成絕版的舊水鬼收藏熱潮，包括綠水鬼和黑水鬼曾一度在一週之內爆衝到2,630,000和1,650,000日元的巔峰價格。

不過熱潮再熱，市場還是會有逐漸冷卻的時刻，因此從9月到10月以後，因為日本市場的新水鬼陸續到貨，使得舊水鬼的報價開始出現比較明顯的跌幅，隨著時間推進到11月，當地市場的熱門舊款水鬼行情又再出現一些小波動。

根據日媒報導，包括黑水鬼116610LN和綠水鬼116610LV截至2020年11月的實際成交價格再度雙雙下跌，目前116610LV在日本的報價已經降至210萬日元左右，創下近3、4個月以來的新低紀錄，至於116610LN目前大概150萬日元的行情同樣也是回到日本疫情剛趨穩時的水準。做為對照，新款黑水鬼126610LN在11月的最新報價約為180萬日元，而綠水鬼126610LV則有230萬日元的行情；補充一提，舊款無日期水鬼114060現在的成交價格為130萬日元左右，新款無日期水鬼124060要價則介於150萬～160萬日元之譜。

日本手錶業界人士指出距離2020年結束只剩一個多月的時間，接下來水鬼家族這幾個熱門款身價應該就是保持平盤甚至還有向上走的空間，應該不太會出現像10月、11月這種比較明顯的降幅。

相較於兩個多月前勞力士熱門錶的聲勢在品牌新款發表後有一陣的蜜月期，最近那幾款夯錶現在的表現如何？以下直接附上日媒追蹤的11款熱門勞力士手錶報價讓大家參考：

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比起勞力士9月新款剛推出時，這幾款熱門錶的價格除了126710BLRO、214270和126200以外幾乎全面呈現下跌狀態，尤其116610LV在126610LV剛上市時價格一飛沖天，現在熱度稍為降溫後，它的跌幅同樣也最慘，光比起10月就已經下跌約台幣3萬多塊，比起9月初一下子衝到2,630,000日元的盛況更是顯得哀傷，但話雖如此，只能說先前舊水鬼的價格實在衝得太高了，即使以目前報價的210萬多日元來說，這依舊高出手錶定價一倍有餘，顯見它的搶手程度依舊，只是隨著部分錶迷將目光轉到了新款身上，舊款綠水鬼的價格難以持續衝出新高也是算在預期之內的事。

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【本文獲「世界高級品」 授權轉載，原文：水鬼116610LV和116610LN日本價格升得快也跌得多 11月最新價格揭曉】