2020最多人搜尋錶款　Rolex、AP齊上榜　回顧Royal Oak劃時代設計

奢華高級腕錶款式有很多個，有些有價有市，有些一錶難求，要說到最具影響力的，或者愛好者的廣泛程度可作參考。來到年尾，又是盤點之時，不知道正值疫情的2020年，在錶界的Top List又有哪些？最近著名高級鐘錶商Watchfinder & Co.就釋出一份報告，根據今年的Google搜尋紀錄來找出到底哪些錶款最受歡迎，果不其然，頭四位都是勞力士：Rolex Submariner、Rolex Daytona、Rolex Datejust和Rolex Oyster Perpetual，由於大家都非常熟悉而且我們也介紹得多，就不贅述了，令人感興趣的是第五位到底是誰？

愛彼皇家橡樹41mm精鋼自動腕錶（圖片來源：Audemars Piguet）

愛彼（Audemars Piguet），簡稱AP，其「Royal Oak」正是這次報告中的第五位，AP以獨立之姿頻頻推出令人驚艷之作，所以一直以來都備受萬人追捧，多人Seach即是對其有興趣，更多的是在二手市場的情況，而Royal Oak就一向價格穩固，大大增強了愛好者們的信心。Royal Oak最突出之處定必是其八角形錶圈，配以近年的新配色深受年青用家的愛戴，在市場中似是長青般存在。

回溯Royal Oak的歷史，首先就要介紹一下「皇家橡樹」的由來。在17世紀，當時英國發生內戰，王儲查理二世流亡途中竟然躲藏在橡樹之中而逃過一劫，最後成功繼任為國王，他為了感激這一棵救他一命的橡樹而定立了「皇家橡樹節」，所以及後英國很多軍艦都以皇家橡樹為名，經歷了兩次世界大戰而流芳百世。

Royal Oak之名富有傳奇色彩，但又為何會變成錶款呢？就要說到在1971年，Audemars Piguet Royal Oak匆匆地出世，自此成名半世紀。當年的錶界盛事Baselworld的前一晚，Audemars Piguet的傳奇鐘錶設計師Gérald Genta被要求在一晚之內設計出一款驚世之作，要是前所未見的精鋼腕錶，於是Gérald Genta就以英國皇家橡樹軍艦的舷窗為靈感，設計出Royal Oak的草圖，直到一年之後Royal Oak終於面世，備有沿襲至今的特點：八角形錶圈、六角形螺絲、方格紋錶盤、一體化金屬鍊帶等。

Royal Oak Offsshore The Original （1993）（圖片來源：Audemars Piguet）

首枚Royal Oak的錶徑設定為39mm，於今天而言算不上矚目，但要知道在當時一向都是細錶的天下，所以此款設計足以震驚世界。在下一次帶來驚喜的，就到1993年，當年AP又因為Baselworld而推出了運動款新作「Royal Oak Offshore」，沒有最大只有更大，42mm錶面當時有夠突出，也是一時熱話，可是不知道過了數十年，人們反而接受能力低了，一開始對於這大錶面的設計外界並不看好，甚至有品牌的粉絲指出此作不配被列入Royal Oak系列，但AP向來就是要顛覆大家所想，突破既定的框架。來到今天，成績不用多說了。直到今年，縱使受疫情所限，但不減AP的色彩，特別為Royal Oak Offshore推出三款新配色， 44mm黑色陶瓷錶殼配以煙燻藍、綠、灰三色錶盤，今夏推出至今已成為大家趨之若騖的追求款式。