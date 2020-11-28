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【Omega】玄彬成代言人　男神演繹三款經典錶款更勝千言萬語？

/ 撰文 林道勤
/ 2020.11.28
品牌用代言人去介紹腕錶，往往好過千言萬語。一個好的代言人，能以他個人的魅力去解釋品牌所推崇的精神。最新一個例子，自然是Omega請來了萬人迷玄彬加入成為品牌的名人大使。

充滿男人味的玄彬配上Omege腕錶可謂天作之合。(圖片提供：Omega)

2005年憑電視浪漫喜劇《我叫金三順》嶄露頭角，玄彬多年來參與動作及劇情片等多套不同類型的電視及電影演出，成就早已備受肯定。2019年在韓國大熱電視劇《愛的逼降》中飾演北韓軍官，玄彬主演的這套電視劇風靡全球，更於190個國家播出，其威力可想而知。

Constellation Co-Axial Master Chronometer 41mm天文台腕錶。(圖片提供：Omega)

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歐米茄這次邀請玄彬加入，最主要的原因就是在於他無時無刻流露出的個人自信及氣質。他出色的表現及在工作上認真與重視細節的態度，這種特質及價值觀跟歐米茄的理念不謀而合。

Seamaster系列Diver 300米 Co-Axial Master Chronometer 42mm天文台腕錶。(圖片提供：Omega)

這次為了成為品牌最新的名人大使，玄彬特別揀選了三款Omega的精選作品去拍攝宣傳照並展現他所重視的高級鐘錶特質，當中包括有非常講究精準的Constellation Co-Axial Master Chronometer 41mm天文台腕錶、堅固無匹的Seamaster系列Diver 300米 Co-Axial Master Chronometer 42mm天文台腕錶，與及糅合黃金與陶瓷具備最創新技術的Seamaster系列Diver 300米 Co-Axial Master Chronometer 44mm天文台計時腕錶。

有好的代言人，好過你千言萬語去介紹推廣，Omega有了玄彬簡直是如虎添翼。(圖片提供：Omega)

Seamaster系列Diver 300米 Co-Axial Master Chronometer 44mm天文台計時腕錶。(圖片提供：Omega)

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