【萬年曆】五分鐘學曉萬年曆法則及品評準則　瞬間變身鐘錶專家

萬年曆是高級鐘錶三大技術之一，要學識如果鑑賞萬年曆，首先你得認識甚麼是萬年曆，然後，再學懂一枚好萬年曆的條件。

Frederique Constant最近推出的Highlife系列住新萬年曆自動腕錶。(圖片提供：Frederique Constant)

有關萬年曆是甚麼？首先這的確只是個誇張的說法，萬年曆基本的概念，就是一枚能夠顯示各種有關曆法資訊的腕錶，同時可以在非常長的時間內都不用你再特別調校，這個非常長的時間未至於真的是一萬年，不過都長得夠你撓埋雙手。

腕錶備有多款不同錶帶可讓你揀選喜愛的風格。(圖片提供：Frederique Constant)

腕錶最基本的兩針或者三針可以顯示12小時內的時間，在腕錶上加上日期顯示功能就叫作日曆腕錶。再加上星期顯示的則稱為雙日曆腕錶，又簡稱「雙曆腕錶」。這類日曆機構的動力，來源於走針系的時輪，時輪帶動日曆傳動系，傳動系推動日曆控制系，每24小時使日曆顯示系統變換一個字元。日曆環共有31個齒，上面印有31天的日期，每個齒對應一天，31天日曆環旋轉一周。如果遇到小月30天，就必須把31號這天的日期通過手動換日的方式把它撥過去，因為第二天就是1號了，同理，如果這個月是28天或者29天，日期也需要手動調整。

萬年曆加上自動上鍊功能就更加圓滿。(圖片提供：Frederique Constant)

日曆腕錶上再加上模組，令其做到日期可以在小月自動跳到下月，這就叫做年曆錶。再複雜點，還可以做到每四年一次的閏年替二月份加多29號這一天。但曆法的複雜在於，閏年每逢世紀年度，又不用加閏；而每400年一度的閏年，則又要加回那一天。

設計上如何做到簡約清晰的顯示是萬年曆的一大挑戰。(圖片提供：Frederique Constant)

講到這裡，或者你都覺得頭有點大，試想像一下如果不是單純的理解與想像，而是要以機械結構令腕錶的日期顯示能夠做出以上顯示，一枚萬年曆腕錶動輒用上幾百枚零件才做得成你就明白當中因由了吧。

錶面的資訊極多，讓你看清楚時間流轉。(圖片提供：Frederique Constant)

如此複雜的結構，如此複雜的功能，一枚萬年曆是好是壞，講究的地方，在機械層面就是其精準程度、結構的穩固程度。幾百枚的零件組合，每一件都不能出現絲毫差錯，煉製的手工與心機都是勝負因素。

於外在層面上，幾百個零件如何可以令腕錶不至於太沉重巨大累贅，在萬年曆的功能上仍然可以保持輕巧纖薄，這也關乎實際應用的需要。另外由於眾多的資訊需要顯示，錶面的設計如何做到簡潔清晰？以上種種，就是一枚萬年曆你需要考慮的好壞因素。