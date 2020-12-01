積家盡顯大師功架　年度大作一錶包含月相陀飛輪兩大最受歡迎功能

高級腕錶的複雜技術有很多，如果要數要最受歡迎的兩種常見功能，我會說是陀飛輪和月相。最大原因，是這兩種技術的視覺效果最為明顯，其中陀飛輪憑著複雜的機械結構加上高速的轉動而讓人目不暇給；月相則講究設計美感，能在單調的機械錶面上添加浪漫。

積家Master Ultra Thin Tourbillon Moon超薄大師系列陀飛輪月相腕錶。(圖片提供：Jaeger-Lecoultre)

積家（Jaeger-LeCoultre）的製錶能力相信不用多介紹，這家創辦自1833年的超級錶廠曾研發出超過1,200種機芯，他們在今年的重頭傑作，就是一枚集剛才我所說，錶壇兩大受歡迎的功能於一身的Master Ultra Thin Tourbillon Moon超薄大師系列陀飛輪月相腕錶。

以978型機械機芯為藍本研發出的全新983型機械機芯。(圖片提供：Jaeger-Lecoultre)

2009年，積家推出搭載978型機械機芯的Master Tourbillon大師系列陀飛輪腕錶，作品於國際天文計時獎（International Chronometry Prize）中奪得大獎成為傳奇之作。積家工程師這次以978型機械機芯為藍本，為Master Ultra Thin Tourbillon Moon超薄大師系列陀飛輪月相腕錶研發出全新的983型機械機芯，為其增添了月相顯示和「瞬跳」日期兩個複雜功能。

纖薄的錶殼收藏極複雜的機芯，盡展大師風範。(圖片提供：Jaeger-Lecoultre)

三重月相顯示為大工坊近期的研發成果，並於去年正式推出，可顯示月齡和南、北半球的月相。全新983型機械機芯的振頻為每小時28,800次（4赫茲），具備45小時的動力儲存。

蛋殼白色錶盤以簡約風格襯托月相顯示與陀飛輪。(圖片提供：Jaeger-Lecoultre)

Master Ultra Thin Tourbillon Moon超薄大師系列陀飛輪月相腕錶配備Le Grand Rose gold玫瑰金錶殼。蛋殼白色錶盤以簡約風格襯托月相顯示與陀飛輪。太子妃式指針的造型與纖長的箭形鑲貼金質時標互相呼應，令設計更見精巧細膩。

錶盤上半部份以傳統方式顯示北半球月相，位於其左、右方的分別是鑲貼南半球月相顯示及月齡顯示的圓環，兩者透過一枚雙頭指針指示。

透視的錶背還可欣賞到機芯的造工。(圖片提供：Jaeger-Lecoultre)

至於外圍式日期顯示，大工坊的工程師選擇了積家的標誌性「瞬跳」複雜功能。在每個月由15日過渡至16日時，日期指針會作90度的跳躍，以免遮擋月相顯示。

錶盤下半部份的主角是陀飛輪，每60秒旋轉一圈，而全新設計的拋光玫瑰金橋架固定鈦金陀飛輪框架（包括所有零件總重約0.3克）。精緻的陀飛輪橋架與寬闊視窗有助光線穿透錶盤，令結構更為通透，精妙的機械裝置一覽無遺。